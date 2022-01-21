شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 6 عادات صحية.. حافظ على صحة قلبك فى الشتاء (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبع كثيرون خلال فصل الشتاء، عادات غير صحية، ويلجأون لأسلوب حياة خامل بسبب البرد القارس، بتناول الأطعمة الغنية بالدهون للشعور بالشبع والدفء، والتي يمكن أن تسبب الكثير من الضرر لصحتنا العامة، وبسبب ذلك قد يتسبب فصل الشتاء فى إصابة الكثير منا بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

نظرًا لأن نمط حياتنا يلعب دورًا مهمًا في الحد من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، إليك 6 عادات يجب عليها اتباعها للحفاظ على صحة قلبك مع برودة الطقس: