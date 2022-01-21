شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. فواكه وخضراوات هتقوي مناعتك وتحميك من أوميكرون والبرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس وحالة البرودة الشديدة، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد ، ومع وجود متحور كورونا الجديد أوميكورن الذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد، يجب على الجميع توخي الحذر، وتقوية الجهاز المناعي للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس "، والذي أكد على ضرورة تقوية الجهاز المناعي، فإن نوعية الغذاء الجيد تعد الخيار المثالي، الذي يساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بنزلات البرد أو كورونا أو متحورتها.

وأشار التقرير إلى أن الفواكه والخضراوات تعد خيارا غذائيا رائعا في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بنزلات البرد، ولذا قدم التقرير أفضل هذه الأطعمة ومنها:





- الفلفل الأحمر:يحتوي علي مادة البيتا كاروتين وفيتامين سي، فهذه العناصر الغذائية تساعد في تعزيز المناعة وتقويتها والحد من الإصابة بأي مشاكل صحية بها، وأيضا محاربة العدوي من خلال تشجيع إنتاج خلايا الدم البيضاء. - البروكلي: يحتوي على نسبة عالية كم فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والزنك والحديد والمغنسيوم والبوتاسيوم، ولذا فتناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بأي مشاكل صحية مرتبطة به، ولذا عليك الإكثار منه للحد من الإصابة بنزلات البرد. - البطاطا: تحتوي علي فيتامين أ وسي وب، ولذا تناولها يعد قيمة غذائية عالية تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من التعرض لأي مشاكل صحية، كما أنها تقلل فرص الإصابة بالالتهابات وتقوي المناعة بشكل ملحوظ. -التفاح: يحتوي علي مضادات الأكسدة، والألياف، وفيتامين سي، ولذا تناوله له يعد خيارا غذائيا رائعا يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة والتعرض لأي مضاعفات صحية.