تجربتي في تنحيف الأفخاذ

بيروت - نادين محمد -

كانت أفخاذي ممتلئة بعض الشيء، مقارنة ببقية جسمي، ما جعل قوامي غير متناسق، مسبباً لي الكثير من الانزعاج، خاصة خلال شراء وانتقاء الملابس، فكثيراً ما كنت ألجأ إلى اختيار المقاسات الكبيرة، ثم أقوم بتضييق الجزء العلوي منها...

هي في الحقيقة معاناة، ولا مبالغة في اللفظة على الإطلاق، فمن تعاني مثلي من أفخاذ وأرداف ضخمة، تعلم علم اليقين، أن كلمة معاناة، لا غلو فيها.

قررت إيقاف هذه المشقة، وبذل كل ما في وسعي لتذويب الشحوم المتراكمة في منطقتي الأفخاذ والأرداف، ولأنني أعلم أنه من المستحيل إنقاص وزن منطقة من الجسم دون أخرى، فكان السبيل إلى ذلك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ممارسة التمارين الرياضية التي تركز على هذه المنطقة، تحديداً، هذا إضافة إلى تجنب بعض الخطوات التي تسبب امتلاء الأفخاذ وتراكم الدهون فيها.

ما هي أسباب تراكم الدهون في الأفخاذ؟





• بعض من أسباب تراكم الدهون في الأفخاذ، لا يمكن تفاديها، كالوراثة.

• التغييرات التي تحدث في جسد المرأة لجهة الهرمونات مع التقدم في السن، سبب لا يجب أن يستهان به.

• الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدني سببان رئيسيان في تراكم الدهون في منطقة الأفخاذ وصعوبة حرقها، إذ إن ممارسة التمارين الرياضية تكاد تكون السبيل الأوحد للتخلص منها، لأن نشاط عضلات الفخذين ترتبط بنشاط الإنسان وحركته.

• الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون سبب رئيسي لتكدس الدهون في مختلف مناطق الجسم، من بينها الأفخاذ، خاصة إذا ما تم إغفال وجبة الفطور، أو تناول العشاء قبل مدة وجيزة من الخلود إلى النوم.

طريقتي في تنحيف الأفخاذ



البداية من خلال ممارسة بعض التمارين الرياضية، من بينها تمارين القرفصاء، فهي من أهم التمارين التي تحارب تراكم الدهون في منطقة الأفخاذ وغيرها، هي مفيدة كذلك لشحوم البطن والأرداف. أيضاً تمارين العجلة، المشي، السباحة، كما أني تخليت عن ركوب المصعد واستبدلته بالصعود على الدرج.

النظام الغذائي



ليس هناك أي حمية تعمل على إنقاص منطقة من الجسم دون سواها. هذا مفهوم كنت على يقين ووثوق منه، فأنا لست ممن يصدق ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت. قمت باستشارة خبير للتغذية، فنصحني بالتالي:



• لا يجب تخطي وجبة الفطور لأهميتها في عملية التمثيل الغذائي التي تساعد في تحويل الدهون إلى طاقة يحتاجها الجسم طوال اليوم.

• تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، واستبدالها بتلك التي تحتوي على نسب عالية من البروتين والألياف.

• احتساب السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم على ألا تتعدى 1200 سعرة حرارية وألا تقل عن هذا المعدل.

• تقسيم الوجبات إلى 5 في اليوم بحصص قليلة، 3 وجبات أساسية، ووجبتان خفيفتان لضمان الشعور بالشبع وعدم اللجوء إلى الأطعمة الضارة التي تسبب تراكم الدهون.

• الإكثار من تناول المياه على مدار اليوم، أي ما يعادل 8 أكواب، فالماء يعمل على تنظيف الجسم من السموم والدهون.

هذا إضافة إلى تناول بعض المشروبات التي تساعد على حرق الدهون وتدليك الأفخاذ ببعض الوصفات التي تحفز عملية إذابة الدهون المتكدسة في هذه المنطقة....

وصفات طبيعية لتنحيف الأفخاذ



الزنجبيل لتنحيف الأفخاذ



المكونات

• ملعقة من مسحوق القرفة، أو عودان من القرفة.

• ملعقة من مسحوق الزنجبيل، أو بضع شرائح منه طازجة.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار، ثم تضاف القرفة والزنجبيل.

• بعد غليان المكونات لمدة 5 دقائق تقريباً، يرفع الوعاء عن النار ويترك جانباً حتى يبرد.

• يتم تناول هذا المشروب 3 مرات قبل الوجبات الرئيسية.

القهوة لتنحيف الأفخاذ



أما وصفة القهوة أو البن هذه تطبق موضعياً، ومكوناتها:

• ½ كوب من القهوة أو البن.

• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

الطريقة

• يوضع زيت الزيتون على النار حتى يصبح دافئاً.

• يمزج مع القهوة، ثم يوزع الخليط على الأفخاذ.

• تدلك بحركات دائرية لطيفة، ثم تخطى بالـ Cling Film وتترك لمدة تتراوح بين ¼ إلى ½ ساعة.

• تغسل المنطقة بالماء الفاتر.

• هذه الوصفة، أتت بنتائج فعالة للغاية، خاصة وأني اعتمدتها لـ 3 مرات في الأسبوع.

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