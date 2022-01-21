شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح بسيطة لسرعة التعافى من كورونا.. منها تناول الخضار والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج التعافي من فيروس كورونا إلى اتباع مجموعة من النصائح البسيطة في المنزل إذا كانت أعراضك خفيفة، وقد تكون الأعراض لديك في صعود وهبوط من يوم لآخر، وأول شيء تحتاج إلى فعله هو العزل الذاتي لحماية أسرتك من انتشار العدوى، في هذا التقرير نتعرف على 5 أشياء يجب فعلها لسرعة التعافى من الفيروس التاجي، بحسب موقع "health".

5 أشياء يجب فعلها لسرعة التعافى من كورونا1. املأ طبقك بالفواكه والخضراوات الطازجة:

قد لا ترغب في تناول أي شيء، لأن كورونا يستنزف جسمك من كل طاقته، لذا يجب تناول الخضار والفواكه الطازجة لتعويض ما يفقده جسمك بسبب المرض.

2. قوة البروتين:

البروتين يساعد على التعافي من كورونا سريعاً، لذا يمكن أن تجعل البيض المسلوق والدجاج عناصر أساسية لاستعادة قوتك وعافيتك سريعاً.

3. تناول الأطعمة والمشروبات الدافئة:

الأطعمة والمشروبات الباردة تسبب زيادة تهيج الحلق، وفي حالة تعرضك لمتغير أوميكرون، فإن حلقك يحتاج إلى شرب وعاء دافئ من الشوربة المليئة بالدجاج والخضار.

أيضا، حافظ على رطوبتك بالماء الدافئ يمكنك أيضًا صنع مشروبات من الأعشاب وقليل من العسل.

4. الفيتامينات:

جسمك يحتاج إلى العناصر الغذائية بكميات جيدة، لذا يجب تناول قرص متعدد الفيتامينات كل صباح بعد الإفطار، وأيضًا مكمل الزنك.

5. استرح قدر الإمكان:

احصل على قسط كافٍ من الراحة قدر الإمكان، حيث يعاني جسمك من عدوى ويحتاج إلى متسع من الوقت للتغلب عليها لذا ، يجب أن تستريح قدر الإمكان.