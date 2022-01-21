شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء شائعة تجنبها عند محاولة إنقاص الوزن.. أبرزها تقليل الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد أكثر القرارات شيوعًا التي يتم اتخاذها خلال بداية العام هو إنقاص الوزن، ومع ذلك غالبا لا يتم الالتزام بالقدر الكافى بالنظام الغذائى والرياضة، كما أن هناك العديد من الأخطاء الأساسية التي تمر دون أن يلاحظها أحد أثناء رحلة التخلص من الكيلو جرامات الزائدة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

الوزن الزائد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية، أبرزها أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، وهنا يصبح فقدان الوزن أمرا لا مفر منه، وإليك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب عليك تجنبها:

تجاهل السعرات الحرارية

على الرغم من أن فقدان السعرات الحرارية والوزن يسيران جنبًا إلى جنب، يتجاهل الكثير من الناس تناول السعرات الحرارية ويركزون فقط على الأنشطة البدنية من أجل حرق الدهون الزائدة، حيث يزيد نقص السعرات الحرارية، بلا شك من فرص فقدان الوزن، ولكن يجب معرفة مقدار العجز الذي يجب أن يكون عليه، حيث تشير البيانات الموحدة إلى أن المعدل الطبيعي هو 2000 سعر حراري يوميًا للنساء و2500 سعر حراري للرجال، لذلك يجب الحصول على الكمية الموصى بها من السعرات الحرارية.

تناول القليل من الألياف

إذا كنت تفكر في إنقاص الوزن وتريد الحصول على نتائج أسرع، يجب تناول كمية أكبر من الألياف في النظام الغذائي، حيث وفقًا لدراسة بحثية، تؤدي الزيادة البالغة 10 جرام في تناول الألياف القابلة للذوبان يوميًا إلى تقليل مخاطر اكتساب دهون البطن بنسبة 3.7٪.

الحب الأعمى لأطعمة الحمية

للحصول على نتائج أسرع، يميل الكثير من الناس إلى اختيار أطعمة الحمية، وهى أي طعام أو شراب تم تغيير بعض خصائصه بطريقة ما لجعلها جزءً من الحمية الذي يهدف إلى تغيير شكل الجسم، على الرغم من ادعائها أنها مفيدة في تقليل الوزن، يتم تحميلها في الواقع بمكونات أخرى غير ضرورية، على سبيل المثال، يحتوي 170 جرامًا من الزبادي قليل الدسم على ما يصل إلى 23.5 جرامًا من السكر، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري، لا ينبغي أن يأتي أكثر من 200 سعر حراري من السكريات المضافة.

تناول كميات أقل من الأطعمة الطبيعية

الأطعمة الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة تساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن، جنبًا إلى جنب مع المغذيات الكبيرة الأخرى المهمة، يجب أيضًا تناول جزء من الأطعمة الطبيعية في شكلها الطبيعي، ومن أجل إضافة المزيد من الطعام الطبيعي إلى النظام الغذائي، يمكن للمرء أن يقلل من الأطعمة الأخرى ويحتفظ بجزء كبير من النظام الغذائي للسلطات، فهى مغذية للغاية لأن هذه المواد غير معالجة وخالية من المواد الكيميائية.

تحديد أهداف غير متوقعة

يفضل تحديد أهداف طويلة المدى فيما يتعلق بفقدان الوزن، من أجل الحصول على أفضل النتائج، يجب على الشخص أن يحاول غرس العادات الغذائية الصحية في الحياة اليومية، والمثابرة هي مفتاح كل نجاح بما في ذلك فقدان الوزن.