هل يحتاج مرضى «السكري» إلى الأسبرين؟ استشاري يجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح د.عوض الشهراني أستاذ مساعد واستشاري غدد صماء وسكري وأورام الغدة الدرقية ضوابط استخدام الإسبرين لمرضى السكري. جاء ذلك في رد على تساؤل مفاده “هل يحتاج أصحاب السكري إلى الأسبرين؟”. وقال الشهراني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه يوجد ضوابط لاستخدام الإسبيرين كالتالي: 1- الإسبيرين مهم لعلاج حالات أمراض شرايين القلب أو الجلطة القلبية أو الجلطة الدماغية لمنع تكرار الحالة 2- استعمال الأسبيرين كوقاية يقلل من احتمالية ضيق الشرايين ولكن قد ينتج عنه ارتفاع نسبة النزيف الخطر. 3- التوصيات العلمية تنصح بشكل عام بعدم استعمال الإسبيرين لمنع أمراض القلب والشرايين لأصحاب السكري 4- في حالات خاصة جدا قد ينصح الطبيب بالأسبيرين إذا كانت احتمالية أمراض القلب والشرايين عالية واحتمالية النزيف منخفضة.

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