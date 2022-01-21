شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دور السبانخ فى الوقاية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، تمامًا مثل أي عضو، يحتاج الدماغ إلى الأكسجين ليعمل بشكل صحيح، وإذا توقف تدفق الدم الذي يحمل الأكسجين، تبدأ خلايا الدماغ في الموت، نظرًا لمدى خطورة السكتات الدماغية، كان الباحثون والخبراء الطبيون يستكشفون التدابير التي يمكن أن تقلل من مخاطرها، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

بعض العوامل مثل العوامل الوراثية التى تسبب السكتة الدماغية، خارجة عن إرادتك لكن البعض الآخر يمكن السيطرة عليه، ويمكن للنظام الغذائى الصحى أن يُقلل من احتمالية إصابتك بسكتة دماغية، حيث وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن يكون لما تأكله تأثير كبير على مخاطر إصابتك.

السبانخ أحد الأطعمة التى يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث تمتلئ الأوراق الخضراء فى السبانخ بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف وحمض الفوليك وفيتامين K والحديد، وهو ما يجعل السبانخ مفيدة في تقليل احتمالية الإصابة بسكتة دماغية.

على سبيل المثال، يمكن أن يقلل فيتامين ب الفولات الموجود في الأوراق الخضراء بالسبانخ، من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

عنصر آخر مهم في السبانخ هو البوتاسيوم، حيث إن الأشخاص الذين تناولوا كميات كبيرة من البوتاسيوم أقل عرضة بنسبة 27 في المائة للإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، حيث لاحظت هذه الدراسة أن البوتاسيوم مهم بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يقترح البحث أيضًا أن البوتاسيوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الوفاة المبكرة لأي سبب من الأسباب، وتوضح كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد أن البوتاسيوم يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض الصوديوم في الجسم وكذلك ضغط الدم.

المغنيسيوم هو جزء آخر من السبانخ قادر على تقليل احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يحتوي كوب السبانخ المسلوق على حوالي 157 ملليجرام من هذا المعدن، وهو نصف الكمية الغذائية الموصى بها للنساء.

ويرتبط تناول الألياف الغذائية الجيدة بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، وتحتوى السبانخ على حوالي 2.4 جرام من الألياف لكل 100 جرام.

لذلك، بفضل العديد من المكونات المفيدة، بما في ذلك السبانخ في نظام غذائي صحي قد يكون مفيدًا لتقليل احتمالية الإصابة بسكتة دماغية.