شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنشطة بدنية مناسبة للنساء لجسم صحى.. أبرزها المشى واليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة الوزن والسمنة، يبدو أن الانغماس في الأنشطة البدنية مثل التمارين الرياضية هو الطريقة الوحيدة لمنع حدوث مضاعفات خطيرة، بدأت النساء، لا سيما اللواتي يعملن من 8 إلى 9 ساعات يوميًا، في الشعور بآثار التغيير الهائل في نمط حياتهن، وأحد التغييرات الرئيسية في نمط الحياة هو تقليل النشاط البدني، فعندما يقلل الجسم من حركاته الجسدية قد يواجه العديد من المضاعفات والمشاكل الصحية.

لماذا تعتبر التمارين ضرورية للمرأة؟

أهم فائدة للتمرين بالنسبة للمرأة هي الحفاظ على وزن الجسم، وتميل النساء إلى اكتساب الوزن بسهولة ويمكن أن تساعدهن التمارين الكافية في التخلص منه، ومن المرجح أن تصاب النساء بعد 40 عامًا بمشكلات صحية إذا تم تقليل النشاط البدني، لذلك يعد الحفاظ على نشاط الجسم طريقة رائعة للوقاية من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل وما إلى ذلك، وهنا تمارين يمكن للسيدات القيام بها للحفاظ على نشاطهن، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. أفضل 5 أنشطة بدنية للنساء: المشي

وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل، يساعد المشي في تحسين الدورة الدموية، ويحد من فقدان كتلة العظام، ويساعد على فقدان الوزن، ويقوي العضلات، ويحسن النوم، ويدعم المفاصل، ويحسن قدرة الرئة، ويبطئ التدهور العقلي، ويقلل من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر، وقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء بعد انقطاع الطمث أن 30 دقيقة من المشي كل يوم قللت من خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 40٪.

الجرى

بمجرد أن تشعر بالراحة مع المشي لمدة 30 دقيقة، يمكنك الركض أو الجري البسيط، حيث يعتبر الركض أكثر فاعلية من المشي لأنه يساعد في حرق دهون البطن الضارة.

ركوب الدراجات

إذا كنت شخصًا تعلم ركوب الدراجات، فيجب أن تستفيد منه كثيرًا بعد تجاوز الثلاثينيات من العمر، حيث وفقًا لإحدى الدراسات، تابع الباحثون أكثر من 18000 امرأة لمدة 16 عامًا لدراسة العلاقة بين التغيرات في النشاط البدني والوزن، حيث اكتسبت النساء اللائي مارسن النشاط البدني بمقدار 30 دقيقة يوميًا وزنًا أقل من النساء اللواتي ظل مستوى نشاطهن ثابتًا، وقد ثبت أيضًا أن ركوب الدراجات يعطي فوائد إضافية أكثر من المشي.

السباحة

السباحة نشاط ترفيهي وصحي، حيث تحافظ السباحة على معدل ضربات القلب، وهي تمرين شامل للجسم، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام المفاصل، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن للتمارين التي تعتمد على الماء أن تساعد الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وبالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، فهي الأعراض دون تفاقمها، وتقليل الألم الناتج عن هشاشة العظام.

اليوجا

اليوجا ليست مجرد شكل من أشكال النشاط البدني، فقد أثبتت فوائدها أيضًا في التخلص من التوتر، إنه تمرين يجمع بين الرفاهية الجسدية والصحة العقلية السليمة، بصرف النظر عن تقليل الوزن والحفاظ على الصحة العامة، فإن اليوجا أيضًا تزيد من الانتباه والتركيز، حيث إن عنصر التأمل في اليوجا قد يساعد حتى في تأخير ظهور مرض الزهايمر ومحاربة التدهور المعرفى المرتبط بالعمر.