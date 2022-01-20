شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية وحماية البيئة الأمريكية توقعان مذكرة تفاهم مدتها 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقعت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) هذا الأسبوع مذكرة تفاهم مدتها 5 سنوات، وتواصل الاتفاقية التعاون بين وكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية، بشأن مجموعة واسعة من القضايا البيئية والصحية المحددة والمتقاطعة، لاسيما تلوث الهواء والمياه والصرف الصحي وصحة الأطفال والمخاطر الصحية بسبب تغير المناخ.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، تتضمن الاتفاقية المحدثة إجراءات جديدة ومثيرة بشأن القضايا الشاملة بما في ذلك البنية التحتية والعدالة البيئية.

وقال البيان تلتزم الولايات المتحدة بالعمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية، وهي شركة عالمية رائدة في حماية صحة الإنسان للجميع، مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات المجتمعات الضعيفة والمحرومة، بينما نواجه تحديات جديدة من تغير المناخ ووباء كورونا، لم يكن هذا التعاون مع منظمة الصحة العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى ".

تتوافق مهمة وكالة حماية البيئة لحماية صحة الإنسان والبيئة تمامًا مع مسؤولية منظمة الصحة العالمية لقيادة الجهود العالمية لتعزيز الصحة للجميع في كل مكان، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 24% من جميع الوفيات العالمية، و 28% من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة، مرتبطة بالبيئة، وأن الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يتحملون العبء الأكبر من المرض.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "لقد سلطت جائحة كورونا الضوء على الروابط الوثيقة بين البشر وبيئتنا"، "إن معالجة هذه الروابط أمر ضروري للوقاية من الأمراض، بما في ذلك الأوبئة في المستقبل، لتعزيز الصحة ودفع الانتعاش العالمي وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً.

وأضاف، تتطلع منظمة الصحة العالمية، إلى مواصلة تعاونها الطويل مع وكالة حماية البيئة الأمريكية، والاستفادة من خبرة وكالة حماية البيئة لتعزيز مهمتنا لدعم البلدان في مواجهة تحديات الصحة البيئية. "

تتمتع وكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية بتاريخ طويل من التعاون بشأن أكثر قضايا الصحة العامة إلحاحًا في عصرنا، على مدى ثلاثة عقود ، شمل هذا التعاون العمل بشأن تغير المناخ، وجودة الهواء الداخلي والخارجي، والصحة البيئية للأطفال، والمواد الكيميائية والمواد السامة، والمياه والصرف الصحي، وتحديد العبء البيئي للأمراض.

وأكد، على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستركز وكالة حماية البيئة، ومنظمة الصحة العالمية على معالجة الآثار الصحية لتغير المناخ، ستعالج الجهود الجارية العديد من العوامل البيئية السلبية التي تضر بالصحة المتأثرة بتغير المناخ، بما في ذلك الهواء النظيف ومياه الشرب الآمنة، سيستمر التعاون أيضًا في التركيز على حماية الأطفال من خلال تقليل التعرض للمواد السامة، ولاسيما الطلاء المحتوي على الرصاص.

في مذكرة التفاهم هذه، أنشأت وكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية مجالات تعاون جديدة لتعزيز الأولويات المشتركة حول القضايا الشاملة بما في ذلك معالجة الآثار غير المتناسبة للتحديات البيئية على المجتمعات المحرومة والضعيفة. تعتبر حماية هؤلاء السكان وزيادة الوصول إلى عملية صنع القرار في صميم رؤية المسؤول ريجان لوكالة حماية البيئة. تحدد أهداف منظمة الصحة العالمية الثلاثية المليارات خطة طموحة للعالم لتحقيق صحة جيدة للجميع. تعطي كل من وكالة حماية البيئة ومنظمة الصحة العالمية الأولوية لاستخدام العلم كأساس للسياسات والبرامج لمعالجة الآثار الصحية البيئية.

تساهم وكالة حماية البيئة أيضًا في استجابة كورونا بجهود تسجيل المطهرات الخاصة بفيروس كورونا، والبحث في المنتجات المضادة للميكروبات ودراسات طرق تطهير معدات الحماية الشخصية بحيث يمكن إعادة استخدامها.

عملت وكالة حماية البيئة على أنظمة الإنذار المبكر من خلال مراقبة مياه الصرف الصحي لوجود كورونا ، ستواصل الوكالتان تطوير العلم للاستجابة للوباء الحالي، والاستعداد بشكل أفضل لجميع التهديدات البيولوجية في المستقبل.