مكونات حبوب التخسيس التي يمكن صناعتها في المنزل

بيروت - نادين محمد -

تفضّل بعض السيدات اللواتي يرغبن في انقاص وزنهنّ بسرعة ، تناول حبوب سدّ الشهية وحرق الدهون.

لكن قد لا تعرفين مخاطر هذه الحبوب التي تشترينها من الصيدلية والتي تحتوي بعضها على مستخلص هرمون الثايرويد لـ تخسيس الوزن، ولكنها تعمل على فقدان جزء من العضلات وليس الدهون. وبعض هذه الحبوب لها تأثيرات جانبية أكثر من الفوائد التي تعطيها بسبب احتوائها على مكونات مشكوك في أمرها حيث أنها مسؤولة جزئياً عن الإصابة بالاكتئاب والقلق والامساك وجفاف الفم وتسارع في دقات القلب .

اليوم يمكنك صناعة حبوب التنحيف في المنزل من خلال منتجات طبيعية وصحية لا تترك أي آثار جانبية.

مكونات حبوب التنحيف المصنوعة في المنزل

تتكون الحبوب المصنوعة منزلياً من أغذية طبيعية، وتحديداً مزيج متنوع من التوابل. ويهدف هذا المزيج إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي، وكبح الجوع لتسريع عملية فقدان الوزن.

مكونات الحبوب:

تحتوي على القرفة المطحونة، ومسحوق الفلفل الأحمر الحار والكركم. ولكن قد لا يكون مذاقها مستساغاً بسبب التركيبة الطبيعية لهذه المكونات.

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فوائد حبوب التنحيف المصنوعة منزلياً

تمتاز هذه الحبوب بأنها علاجية، ومزيلة للسموم ومنحفة للجسم.

فوائد الكركم:

يمتاز الكركم بفوائده للتنحيف فهو يساعد على التخلص من السيلويت، وهو غني بالفيتامين سي والبيتا كاروتين التي تعمل كمضادات للأكسدة. وهو يزيل السموم من الجسم ويعزز عملية حرق الدهون. كما أنه مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ويمد الجسم بالعناصر المعدنية ويقويه. وينصح بتناوله مع الفلفل الأسود لكي يعزز الوفرة البيئية للكركمين حيث أن بعض الأجسام ليست لديها القدرة على امتصاص الكركمين والفلفل الأسود يعزز هذا الامتصاص.

فوائد مسحوق الفلفل الأحمر الحار

يحتوي الفلفل الأحمر الحار على الكابسيسين الذي يعمل على زيادة درجة حرارة الجسم ويحفز عملية التوليد الحراري والتي بدورها تسرع عملية التمثيل الغذائي وإنفاق المزيد من الطاقة. وأثبتت دراسة أن الفلفل الأحمر الحار يزيد عملية الأيض بنسبة 25 في المائة في غضون 3 ساعات من تناوله. وهذه التوابل تعمل على الحد من امتصاص الأنسولين في الجسم والذي يعزز عملية تخزين الدهون. كما أن للفلفل الأحمر الحار خواص مزيلة للسموم، ويكبح الجوع.

فوائد القرفة:

القرفة من التوابل الرائعة لفقدان الوزن. ومثل الفلفل الأحمر الحار، فإن القرفة تزيد درجة حرارة الجسم وتعزز عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية والدهون الكلية. كما أن القرفة تخفض مستوى السكر في الدم وبالتالي تخفض إنتاج الإنسولين مما يعزز فقدان الوزن. وهذه التوابل تعزز كذلك العبور المعوي، وتمنع تخزين الدهون في البطن.

طريقة تحضير حبوب التنحيف في المنزل

المكونات:

كسبولات طبية فارغة يمكن إيجادها عبر الإنترنت أو في المحلات المتخصصة

قرفة مطحونة

كركم مطحون

فلفل أحمر حار مطحون

اختاري وعاء وضعي فيه كميات متساوية من الكركم والقرفة ونصف الكمية من الفلفل الأحمر الحار، امزجي جيداً لكي تختلط المكونات.

بعد ذلك افتحي الكبسولة الفارغة إلى نصفين وضعي كمية من المزيج في واحد من النصفين ثم في النصف الآخر ولكن اتركي قليلاً من الفراغ لكي تتمكني من تطبقيها وإغلاقها بإحكام.

أغلقي الكبسولة بإحكام وضعي جميع الكبسولات المعبأة في علبة فارغة مخصصة. تناولي حبتين من تلك الكبسولات في اليوم، في الصباح وفي المساء قبل الأكل. وسوف تندهشين تماماً من فعالية هذه الكبسولات الطبيعية!