قائمة بأفضل الأطعمة التي تحمي من البرد القارس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 2:01 مساءً

مع اشتداد العواصف الثلجيّة المترافقة مع موجات البرد والصقيع، لا بدّ من إضافة بعض الأطعمة التي تساعدكم على تدفئة جسمكم.

والأمر لا يتعلّق فقط بمنح الجسم الدفء، إنّما أيضًا ثمّة أكلات تمدّ الجسم بالطاقة.

وفي ما يلي أبرز تلك الأكلات:

1- شوربة العدس

من أشهر الأكلات الشتوية التي تساعد على الشعور بالدفء في فصل الشتاء، وتتكون من مقادير بسيطة فهي عبارة عن العدس الأصفر والطماطم والبصل وأحياناً خبز ناشف.

2- البطاطا الحلوة

تعد من أكلات الشتاء التي تمنح الدفء والتغذية الجيدة، ويمكن أن تقدم مشوية في الفرن أو مهروسة مع لبن وسكر.

3- حساء الدجاج بالخضراوات

جميع أنواع الحساء في فصل الشتاء تساعد على تدفئة الجسم ومقاومة الإحساس بالجوع، وتمنح الجسم جميع العناصر التي يحتاج إليها مثل البروتينات والفيتامينات.

4- الكشك

من الأكلات الشهيرة في المطبخ العربي التي تعطي حرارة للجسم وإحساساً بالشبع لفترة طويلة، ويصنع من القمح واللبن الحامض.

5- الأسماك

ينصح بتناول الأسماك في الشتاء لأنها من أكثر الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين «د»، الذي يقل في الشتاء بسبب عدم تعرض الجسم لأشعة الشمس.

6- الخبيزة

من الأكلات الشعبية الشهيرة في المطبخ العربي وبشكل خاص في مصر، ومن فوائدها الطبية معالجة نزﻻت البرد والسعال.

7- حمص الشام

من الأكلات التي تساعد على الشعور بالدفء، ويكون عبارة عن حمص الشام مطبوخاً مع تتبيلة من الشطة والملح والصلصة، ويقدم مع الخل وعصير الليمون.

8- السحلب

يعد السحلب من المشروبات الأساسية في فصل الشتاء التي تجعلنا نشعر بالدفء، كما أنه منشطٌ قويٌ للجسم والدورة الدموية، يقدم ساخنًا بقوام كثيف مع المكسرات.

9- الفواكه الحمضية

يعتبر البرتقال واليوسفي أكثر مصادر فيتامين C من الغذاء، التي تعمل على مقاومة الإنفلونزا والبرد في فصل الشتاء، كما يمنحان الجسم ما يعوضه عن السوائل التي يفقدها نتيجة عدم تناول المياه في البرد.