شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند ظهور أعراض أوميكرون عليك؟ 8 نصائح تساعد على الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الخوف تسود العالم بعد تصريح منظمة الصحة العالمية عن متحور كورونا الجديد أوميكرون، الذي وصفته بالمقلق، كناية عن سهولة انتشاره والعدوى بسرعة، ولذا يجب التعرف على الأعراض وطرق التعامل الصحية معها للحصول على الشفاء التام، وذلك وفقا لموقع " فيستي. رو" وروسيا اليوم.

وحدد العلماء أعراض المتحور الجديد أوميكورن، وهي :

-سيلان الأنف.

-صداع الراس.

-التعب الشديد.

-العطس.

-التهاب الحلق.

-بعض الحالات تتعرض لارتفاع في درجة حرارة الجسم.

ولذا يبقي سؤال هام، وهو ماذا يفعل الشخص عند شعوره بهذه الأعراض؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، كبير خبراء الرعاية الصحية في إدارة الصحة بمدينة موسكو في روسيا، مشيرا إلى أن علاج متحور كورونا "أوميكرون" سهل، يكون بعلاجات متوفرة في المنزل ولكن يجب تجنب تناول المضادات الحيوية.

ووصف كبير خبراء الرعاية الصحية، أن متحور كورونا أوميكرون، يعد من أخف أنواع المتغيرات الخاصة بالفيروس التاجي كورونا، وتظهر أعراضه على شكل ضعف عام في الجسم، وألم في العضلات، وارتفاع درجة الحرارة، ورشح وسعال.

وتعد هذه الأعراض مشابهة بشكل ملحوظ للإصابة بنزلات البرد الشائعة هذا الوقت في السنة نتيجة لتغيرات الطقس وبدء فصل الشتاء.

وأكد أندريه، أنه في حالة تعرض الشخص للإصابة أو الشعور بمثل الأعراض السابق ذكرها فعليه عزل نفسه، مع ضرورة اتباع هذه النصائح الصحية، ومنها:

-أخذ علاجات خفض الحرارة إذا كانت فوق ال38 درجة.

-يجب غسل الأنف بمحلول ملحي وعمل غرغرة للحلق.

-استبعاد المضادات الحيوية لأنها لا تؤثر في الفيروسات.

-اعزل نفسك علي الفور.

-يمكن علاج متحور "أوميكرون" باستخدام أدوية مضادة للفيروسات مع ضرورة أخذها بالجرعة الصحيحة الآمنة.

-الإكثار من شرب السوائل الدافئة.

-استبعاد الأطعمة الدهنية والمقلية من النظام الغذائي.

-تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي كالبرتقال والكيوي والفراولة واليوسفي.