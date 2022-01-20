هذه المشروبات تحرق الدهون على الريق وقبل النوم

بيروت - نادين محمد -

من المعروف ان هناك العديد من مشروبات التخسيس التي تساعد على حرق الدهون والحصول على جسم رشيق بسبب فعاليتها في تخسيس الوزن.

بعض المشروبات تبقيك في حالة شبع لفترة أطول، كما تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك حتى تتمكن من حرق السعرات الحرارية.

هناك العديد من المشروبات للتخسيس وحرق الدهون من دون رجيم يمكنها ان تؤثر في الجسم بطريقة سريعة، ولكن ذلك يتم بالحرص على وضعها في الروتين اليومي للشخص، حتى يتمكن من الحصول على العناصر الغذائية فيها بانتظام

مشروب الكرفس

الكرفس من أهم ما يستخدم كمدر للبول حيث يعمل على تخليص الجسم من الماء الزائد، استخدم الكرفس وقم بخلطه مع عصير الجزر والزنجبيل لإعداد عصير طازج وشربه على الريق للمساعدة على حرق الدهون الى أكبر قدر ممكن.

خل التفاح

يحافظ على مستويات الحموضة متوازنة في المعدة لذلك سيجعلك تشعر بالشبع دائمًا، فقد أضف غطاءً إلى نصف كوب من الماء وقومي بشربه بعد استيقاظك على الريق، كما يمكن استخدام خل التفاح في الطعام حتى يساعدك على خسارة وزنك وحرق الدهون.



الشاي الأسود

مثل الشاي الأخضر والشاي الأسود مليء بمضادات الأكسدة، وخاصة البوليفينول، والتي تقلل من خطر الإصابة بالسمنة.

مشروبات للتخسيس قبل النوم



تعد فترة النوم من اكثر الاوقات التى اذا تم استغلالها بشكل جيد تحدث فارقا كبيرا فى انقاض الوزن لذا ظهرت فكرة مشروبات للتخسيس قبل النوم ونعرض لكم فيما يلى ابرزها وفقا لما ذكره الدكتور محمد المصرى استشارى جراحة السمنة والمناظير.

القرفة:



تعد المشروبات الغنية بالخواص الطبيعية المفيدة جدًا في تخسيس الوزن، حيث ترفع معدّل الاستقلاب، وتحتوي على مضادات الأكسدة، ويمكن وضع بعض العسل في هذا المشروب للحصول على المزيد من الفائدة.

الحلبة:



يساعد استخدام ماء منقوع الحلبة في زيادة معدل الحرق وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي، ويفضل اخذه قبل النوم بنصف ساعة للحصول على أقصى فائدة.

البابونج:



يعمل شاى البابونج على انقاص الوزن وتخفيف انتفاخ القولون، كما يساهم في التخلص من الماء المحتبس داخل الجسم.

اقرئي أيضاً:مشروبات سهلة التحضير للتخلص من الكرش