شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فواكه تساعد فى مكافحة الشيخوخة لدى النساء.. منها التفاح والأفوكادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم في العمر تتغير قواعد التغذية وتزداد أهمية بعض الفيتامينات مثل B12 و C و Dوالمعادن خاصة الحديد والكالسيوم، لمحاربة الشيخوخة لدى النساء، ينبغى الحفاظ على عادات الأكل الصحية، والتي تساعد في منع فقدان العظام والعضلات، ودرء الأمراض مثل مرض السكري وسرطان الثدي والمشاكل المتعلقة بالقلب، بالإضافة إلى الحفاظ على البصر وحماية الجلد، وفى السطور القادمة سنوضح أهم الأطعمة التى يجب تناولها لمكافحة الشيخوخة وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

الطماطم

تعتبر الطماطم مصدرًا ممتازًا للليكوبين المضاد للأكسدة ، من المعروف أنها تحمي المرأة من تكوين وانتشار الخلايا السرطانية ، علاوة على أنها تمنع الأمراض المرتبطة بالقلب، وفقا لدراسة نشرت في مجلة التغذية ، فإن النساء اللائي يستهلكن كميات أكبر من اللايكوبين أكثر عرضة للظهور الأصغر سنا.

البابايا

البابايا مليئة بالعديد من الخصائص المفيدة للصحة، فهى مصدر غني بفيتامين أ ، ج ، حمض الفوليك والمواد الكيميائية النباتية المختلفة، يحتوي على مادة غراء، وهو مركب يمكنه علاج عسر الهضم وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى مقارنةً بنظيراتها الأخرى، تحتوي البابايا على كمية أعلى من بيتا كاروتين.

الجوافة

أثبتت الدراسات أن الجوافة تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، تساهم المستويات العالية من البوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان في تحسين صحة القلب.

التفاح

التفاح غني بألياف البكتين ، والتي من المعروف أنها تساعد في تقليل امتصاص الجسم للدهون الغذائية الزائدة، وجدت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن النساء اللواتي يأكلن التفاح بانتظام تقل مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 13 إلى 22 %.

الأفوكادو

هذه الفاكهة مليئة بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL (الدهون السيئة التي تسد الشرايين) وتهدئة البطن.