شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن متلازمة تكيس المبيض من أعراض وأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تحدث لخبطة في مواعيد الدورة الشهرية مع التعرض لتأخر الإنجاب بعد الزواج دون التعرف على الأسباب، وعند الكشف والبحث تكتشف المرأة أنها تعاني من متلازمة

. خلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخص هذه المتلازمة وذلك وفقا لموقع "webmed".

تكيس المبيضما هي متلازمة تكيس المبيض؟

حدوث اضطراب ناتج عن اختلال التوازن الهرموني في الجسم، ويتسبب في عدم عمل المبيض بشكل طبيعي.

متي تظهر أعراض الإصابة بتكيس المبيض؟

تظهر بشكل ملحوظ الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض بعد البلوغ أي في سن المراهقة، وبعض الفتيات تظهر عليهن الأعراض بعد مرور سنين من البلوغ.

ما هي أعراض الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض؟

هناك العديد من الأعراض التي تساعد في اكتشاف فرص الإصابة بتكيس المبيض، ومنها:

-ظهور حب الشباب على الوجه وتحديدا في الجزء السفلي من الوجه.

-زيادة الشعر في الوجه.

-عدم انتظام الدورة الشهرية.

-ارتفاع نسبة هرمون الذكورة.

ماهي أسباب الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض؟

زيادة إفراز هرمون التستوستيرون ومقاومة الأنسولين في الجسم هما السبب الرئيسي.

ما هي طرق علاج متلازمة تكيس المبيض؟

لا يوجد علاج فعال لمتلازمة تكيس المبيض، ولكن بعض الحيل التي ينصح بالقيام بها، ومنها:

-تعديل نمط الحياة.

-الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي.

-أخذ العلاجات التي يحددها الطبيب.