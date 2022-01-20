- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد لتناول الحلبة.. تنظم السكر بالدم وتساعد فى فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الحلبة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تجعلها مفيدة للصحة، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmd"" سنتعرف على أبرز فوائدها على جسم الإنسان، ومنها:
- تساعد على تنظيم نسبة ضغط الدم في الجسم، وتحد من تعرضه للارتفاع.
- تعد من المشروبات المفيدة والمهمة للنساء بعد الولادة، لأنها تساعد في إدرار حليب الثدي، وتمد الطفل بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية وأبرزها الحديد.
-من المشروبات المفيدة للرجال، لأنها تزيد من إفراز هرمون التستوستيرون.
-تساعد علي تنظيم نسبة السكر في الدم، ولذا فهي خيرا جيدا للأشخاص المصابين بداء السكري.
-تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية المنتشرة، والسبب ما تحتويه من عناصر غذائية جيدة كالكالسيوم والحديد وغيرها.
-تساعد في السيطرة على الشهية وفقدان الوزن، فهي منخفضة السعرات الحرارية.
-تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، وأيضا الدهون الثلاثية.
وأخيرا، يجب عليك التعرف على أبرز العناصر الغذائية المتوفرة في الحلبة، وهي الألياف والبروتين والكربوهيدرات، والحديد والمنجنيز ، والمغنسيوم والفوسفور والكالسيوم ، وحمض الفوليك.