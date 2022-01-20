شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يضر الكافيين بصحة الأطفال؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد الكافيين بشكل طبيعي في أوراق الشاي وحبوب الكاكاو وحبوب القهوة، بالإضافة إلى ذلك، يضيفه الناس إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك الآيس كريم وبعض مخفوقات البروتين ، ووفقًا لإحدى الدراسات، يعتبر الكافيين أكثر مواد التحفيز النفسي شيوعًا استهلاكًا في العالم، كما أنه يزيد من نشاط الجهاز العصبي.

ما الضرر الذي يلحقه الكافيين بنمو الأطفال؟

وفقًا لتقرير في US News ، فإن الكافيين له آثار ضارة وفورية على جسم الطفل بعد تناوله.

صحة الدماغ:

تقول الدراسة إن الكافيين منبه يؤثر بشكل أساسي على الدماغ والأعضاء الأخرى. قد يسبب استهلاك الكافيين آثارًا جانبية أخرى بما في ذلك العصبية .

القلب وضغط الدم:

دراسة أخرى نشرت عام 2014 في طب الأطفال درست آثار استهلاك الكافيين لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 9 سنوات وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا، عانى جميع الأطفال والمراهقين في الدراسة من تغيرات في ضغط الدم (زاد الكافيين منه) ومعدلات ضربات القلب (الكافيين يبطئها). مع الجرعات العالية من الكافيين ، تزداد معدلات ضربات القلب.

الجهاز الهضمي:

استهلاك الكافيين يمكن أن يسبب اضطراب في المعدة، وقد يعاني الطفل الذي يستهلك الكثير من الغثيان والقيء والإسهال.

مشاكل في النمو :

وُجد أن الأطفال الذين تناولوا الكثير من الكافيين في نظامهم الغذائي يعانون من مشاكل في النوم والتركيز ، وأظهروا قلقًا شديدًا ، واحمرارًا في الوجه ، وكثرة التبول ، وأفكار وأفعال "تبعثر الدماغ" ، وارتفاع معدل ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

سمية الكافيين:

يضيف تقرير USNews أيضًا أن دراسة أظهرت أن جرعة زائدة من الكافيين يمكن أن تؤدي إلى النوبات والسكتة القلبية، على الرغم من ندرتها، فقد تحدث الوفاة عند البالغين الذين يتناولون أكثر من 10 جرامات من الكافيين، وفقًا لمقال نُشر عام 2010 في مجلة علوم الغذاء.

يعتبر الشاي بشكل عام غير آمن للأطفال. هذا في الغالب بسبب محتوى الكافيين في الشاي (47 ​​مجم لكل كوب)

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