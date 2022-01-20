هل من الآمن إعطاء المكملات الغذائية للأطفال؟

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القاهرة - سامية سيد - يشعر الآباء بالقلق باستمرار بشأن عادات الأكل والتغذية خلال سنوات نمو أطفالهم، وعندما تكون الكميات الكافية من الفيتامينات والمعادن مهمة للأطفال، فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومغذي يصبح هو المفتاح.

وقد يلجأ بعض الآباء إلى مكملات إضافية لتلبية الاحتياجات الغذائية لأطفالهم، مما يطرح تساؤل عما إذا كان من الآمن بالفعل إعطاء الأدوية التكميلية للأطفال؟ والإجابة أنه يمكن تضمين المكملات الغذائية في نظام طفلك الغذائي لمنع النقص، ولكن وفق وشروط يجب وضعها في الاعتبار.

فيما يلي دليل للمكملات الغذائية التي ستساعد طفلك في الحصول على التغذية الكافية ومنع أي نقص وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"

هل يحتاج الأطفال إلى مكملات؟

يمكننا تضمين المكملات الصحية في وجبات الأطفال لأن الأطفال من الصعب إرضاؤهم في الأكل، لذا يصبح من المهم جدًا إضافة بعض التغذية الداعمة إلى نظامهم الغذائي، عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات والمعادن فهي مهمة جدًا لتطورهم في السنوات الأولى.

ما هي المكملات الغذائية التي يمكن أن يتناولها الطفل؟

تعتبر المكملات الغذائية مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين د وفيتامين أ وفيتامين ب من العناصر الغذائية الدقيقة المهمة جدًا عندما يتعلق الأمر بنمو العظام والأسنان والعضلات، كما أنها تساعد في توفير الطاقة للأطفال لأنهم نشيطون للغاية أثناء طفولتهم.

بصرف النظر عن هذه المكملات ، فإن الأشياء الأخرى التي يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات تناولها هي-

مكملات الطاقة: يمكن تضمينها في نظامهم الغذائي الذي سيهتم باحتياجاتهم من البروتين وهو آمن تمامًا للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات. يمكن تضمينها في نظامهم الغذائي في شكل مخفوقات وعصائر لإكمال متطلبات البروتين.

زبدة الفول السوداني: يمكنهم أيضًا تضمين زبدة الفول السوداني في نظامهم الغذائي.

يجب على الآباء دائمًا استشارة أخصائي لمعرفة المكملات الغذائية التي يمكن تضمينها بأمان في نظام الطفل الغذائي. إذا كان الطفل قادرًا على اتباع نظام غذائي متوازن ، فلا داعي لتضمين المكملات.

يشمل النظام الغذائي المتوازن منتجات الألبان والفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب والمكسرات والبذور والبيض وأسماك الدواجن في حالة الأطفال غير النباتيين حيث يساعد ذلك في نموهم بشكل عام.

إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فيجب فحص النظام الغذائي للطفل من حيث الكمية الآمنة من المكملات الغذائية التي يمكن تناولها هذه الجرعة تعتمد على عمر الطفل.