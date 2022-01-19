لتقوية مناعتك.. إليك أفضل 5 أطعمة يجب تناولها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

تعد نزلات البرد المرض أكثر شيوعًا في فصل الشتاء، حيث يصاب الشخص البالغ مرتين إلى ثلاث بنزلات برد سنويًا، في المتوسط، بينما يمكن أن يصاب الأطفال بخمس إلى ثماني نزلات برد سنويًا.

وبجانب نزلات البرد يواصل فيروس كورونا انتشاره، لذلك من المهم أن تعتني بجهازك المناعي حتى تتمكن من محاربة أي عدوى تعترض طريقك.

ويتحدث موقع “ميديك فوروم” عن 5 فواكه وخضروات لمساعدتك على تقوية المناعة.

لا يمكنك “تعزيز” جهاز المناعة لديك، ولكن يمكنك الحفاظ على عمله عند المستويات المثلى عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضروات.

فلفل أحمر

يقدم الفلفل الأحمر المتوسط ​​152 ملغ من فيتامين “سي”! هذا هو ضعف كمية فيتامين “سي” مقارنة بالبرتقال، ويمكن أن يساعد الجسم على محاربة العدوى عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

بروكلي

تحتوي الخضار على مستويات عالية من فيتامين “سي” المعزز للمناعة ومضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة. يحتوي البروكلي أيضًا على الزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يدعم الجسم ويحافظ على عمل الجهاز المناعي على النحو الأمثل، بينما تساعد فيتامينات “ب” في الحفاظ على مستويات الطاقة.

بطاطا حلوة

تحتوي على بيتا كاروتين ومستويات عالية من فيتامين “أ”، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة المناعة. تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على فيتامينات “سي” و “ب6”.

إشنسا

تحظى القنفذية بشعبية في علاجات البرد نظرًا لدورها كمنشط للمناعة يمكن أن تساعد في تعزيز وظيفة خلايا الدم البيضاء. هذه عشبة تطهير شائعة يتم إضافتها بانتظام إلى الشاي لتعزيز المناعة.

تفاح

أظهرت الأبحاث أن التفاح يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء وتوفير مستويات عالية من فيتامين “سي”، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم. بفضل محتواها العالي من الألياف ومضادات الأكسدة، للتفاخ فوائد كبيرة ليس فقط للجهاز المناعة.