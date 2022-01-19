تلبيس الاسنان وأنواع التيجان المتوفرة لبناء هيكل لحماية السن

بيروت - نادين محمد -

تركيب الاسنان هو عبارة عن تركيب اسنان اصطناعية بمواد مخصصة لتعويض الاسنان المفقودة او تركيب ما يسمى بـ ابتسامة هوليود او الفينيير التقت "الجميلة " في مجمع الميدان التخصصي بطبيبة الاسنان سارة صدقي لتحدثنا أكثر عن الموضوع.



• ماهي انواع التركيبات؟



- تركيبات متحركة

- تركيبات ثابتة



• انواع التركيبات المتحركة؟



- تركيبات متحركة كاملة

- تركيبات متحركة جزئية



• انواع التركيبات الثابتة؟



- التيجان او الجسور التاجية

- القشور الخزفية

- القشور الخزفية



• ما الفرق بين انواع التركيبات الثابتة؟



- التيجان او الجسور التاجية: عادة يكون استخدامها علاجي أكثر من جمالي يستخدم تركيب التاج بعد ازالة عصب السن ووضع وتد يتم برد السن من جميع اوجه السن ووضع تاج له حفاظًا عليه من تعرضه لأي كسر في المستقبل بسبب ضعف السن بعد ازالة العصب.

- الجسور التاجية تستخدم في حالة فقدان الاسنان، تعويض للأسنان المفقودة وتكون على هيئة جسر بنفس لون وشكل الاسنان الطبيعية.

- القشور الخزفية: في غالب الاحيان تستخدم جماليا لتحسين جمال الابتسامة ولون الاسنان يتم فيها برد سطح السن الخارجي بمقدار ٠.٥ ملم لوضع القشرة وتستخدم في جميع حالات تصميم الابتسامات باستثناء حالة الاسنان المتفرقة التي يكون بينها فراغات ويطلق عليها العامة ابتسامة هوليوود او الفينيير.

- العدسات اللاصقة: تعتبر نفسها القشور الخزفية وتستخدم في تصميم الابتسامة (ابتسامة هوليوود) لا يتم برد سطح الاسنان وتلصق فوق سطح السن تستخدم في حالة وجود فراغات بين الاسنان.



• ماهي المواد المستخدمة في تصنيع التركيبات؟



- البورسلان (قديم ونوعا ما لا يستخدم في الوقت الحالي)

- الزركون: يستخدم في الغالب والافضل للضروس الخلفية

- الاي ماكس: يستخدم في الاسنان الامامية



• ما أفضل نوع في التركيبات لحماية هيكل الاسنان؟



لا يوجد نوع محدد لحماية هيكل الاسنان وانما يتعمد حماية الهيكل على دقة تصنيع التاج او القشرة وعند الصاقها يتم بالطريقة الصحيحة بحيث يكون حد التاج او القشرة الخزفية منطبق تمامًا على حد اللثة للسن بحيث لا يوجد اي فراغ فيها إذا تم الصاقها بالطريقة الصحيحة يتم حماية هيكل السن الداخلي.

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• كيفية الاعتناء بالتركيبات بعد الصاقها والحفاظ عليها؟



- يجب تفريشها كما انها اسنان حقيقية بفرشاة أسنان ناعمة ويجب استخدام خيط الاسنان بينها للتخلص من بقايا الطعام والبكتريا.

- يجب تدليك اللثة عن طريق استخدام الاصبع لحماية اللثة من التراجع او الضمور بسبب التركيبة.

- استخدام مضمضة بعد التفريش وقبل النوم للحفاظ على نظافة التركيبة والاسنان من اي بقايا بكتيرية.

