شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تفتح باب التقديم بمهرجان أفلام الصحة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعو منظمة الصحة العالمية منتجي الأفلام المستقلين وشركات الإنتاج والمؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والطلاب ومدارس السينما من جميع أنحاء العالم إلى تقديم أفلامهم القصيرة الأصلية المتعلقة بالصحة لمهرجان أفلام الصحة للجميع في دورته الثالثة في موعد أقصاه 30 يناير 2022.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها: "يسعى مهرجان أفلام الصحة للجميع منذ دورته الأولى في عام 2020 إلى حشد جيل جديد من مبتكري الأفلام ومقاطع الفيديو لمناصرة قضايا الصحة العالمية".

ستعرض الأفلام على لجنة تحكيم والتي تضم الممثلة شارون ستون والناشط الحقوقي إيدي ندوبو والممثلة والمغنية ميا مايسترو، بالإضافة إلى عدد من خبراء المنظمة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية: "يعد سرد القصص قديماً قدم الحضارة الإنسانية، وهو يساعد على تحفيز الهمم وبث روح التعاطف ومشاركة المشاكل حتى نتمكن من إيجاد حلول لها، ويتركز كل ما تفعله المنظمة حول القصص، لأن كل ما نقوم به يرتبط بالناس".

وعلى المتقدمين بأفلام قصيرة تتراوح ما بين 3-8 دقائق اختيار فئة واحدة من فئات المنافسة الثلاث التي تتعلق بأهداف الصحة العالمية للمنظمة الثلاث وسيتم منح ثلاث جوائز كبرى، واحدة لكل فئة، وستكون كل جائزة كبرى في شكل منحة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

والثلاث فئات هم التغطية الصحية الشاملة والتي تتضمن أفلام عن الصحة النفسية والأمراض غير السارية وقصص أخرى وترتبط بالأمراض السارية التي ليست جزءا من حالات الطوارئ.

وثانيا الطوارئ الصحية والتي تشمل أفلام عن حالات الطوارئ الصحية، مثل كورونا، والإيبولا، والإغاثة في حالات الكوارث والصحة في حالات النزاع.

وأخيرا تحسين الصحة والرفاه مثل أفلام عن المحددات البيئية والاجتماعية للصحة، مثل التغذية، والتلوث، والنوع الاجتماعي، وتعزيز الصحة أو التثقيف الصحي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجان التحكيم أن تقرر منح جوائز خاصة لمقاطع الفيديو القصيرة التي لم تحصل على إحدى الجوائز الكبرى، ويمكن للمدير العام أن يختار من هذه المجموعة ما يصل إلى 3 جوائز خاصة، يحصل كل فائز بها على منحة قدرها 5000 دولار أمريكي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: "نتطلع إلى مشاركات مصر في المهرجان هذا العام، تبعث الأفلام والفنون على الأمل وتسهم في نشر الوعي وتنعكس إيجابيا على الصحة النفسية وخاصة في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا وبهذه المناسبة، أبارك لمصر إطلاق منتدى الفن الدولي من أجل التنمية في نسخته الأولى والذي يعكس ارتباط الفن بأهداف التنمية المستدامة ومفاهيم مثل الحق في الصحة".