شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أهمية مسح كثافة العظام للنساء ومتى يجب إجراؤه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني كثير من النساء من هشاشة العظام وهى حالة تجعل كثافة العظام منخفضة، وتحدث بعد انقطاع الطمث لدى أغلب النساء، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء مسح كثافة العظام للنساء، بحسب موقع " medicinenet".

ويوصى الأطباء بتحليل كثافة المعادن بالعظام للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 65 عامًا ولديهن عوامل خطر للإصابة بهشاشة العظام ولجميع النساء فوق سن 65 بالإضافة إلى ذلك، يجب على الرجال والنساء الذين يتناولون أدوية معينة أو يعانون من أمراض معينة مناقشة الاختبار مع الطبيب.

من خلال قياس كثافة المعادن بالعظام، من الممكن التنبؤ بمخاطر الكسور بنفس الطريقة التي يمكن أن يساعد بها قياس ضغط الدم في التنبؤ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

واختبار كثافة العظام DXA(أو DEXA) هو فحص سريع وغير مؤلم والطريقة المفضلة لقياس كثافة المعادن بالعظام.

هشاشة العظام لديها العديد من الخيارات العلاجية المتاحة بدون وصفة طبية بمجرد إجراء التشخيص.

وهشاشة العظام هي حالة طبية تتميز بوجود عظام أقل كثافة من العظام الطبيعية، وبالتالي فهي ليست قوية، يزيد ترقق العظام من خطر كسر العظام حتى مع حدوث صدمة طفيفة، مثل السقوط من ارتفاع الوقوف أو حتى من السعال أو العطس. النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام أربع مرات من الرجال.

تشمل عوامل الخطر الصحية الأخرى التقدم في السن، والتاريخ العائلي لهشاشة العظام، والقوام الصغير والنحيف، ونمط الحياة غير النشط، والتدخين، واستخدام بعض الأدوية.

يستخدم اختبار كثافة العظام لتقييم قوة العظام واحتمالية الكسر لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام.