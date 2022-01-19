إليكم ريجيم الشوفان والزبادي لخسارة الوزن الزائد في فترة قصيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 01:23 مساءً - بعض السيدات يفضلن الذهاب إلى الصالات الرياضية، والبعض الآخر يفضلن تناول الأدوية الكيميائية التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد، ولكن

تحاول النساء غالباً التخلص من الوزن الزائد بشتّى الطرق، من خلال الرياضة أو الريجيم أو الأدوية الكيميائية.

ولكن، يمكنهن الإعتماد على الطرق الطبيعية، مثل بعض الحميات الفعّالة، ومنها ريجيم الشوفان مع الزبادي.

هذا الريجيم هو من أفضل الأنظمة الغذائية للتخلص من 5 إلى 7 كيلوغرامات خلال عشرين يوماً فقط، لذلك عليك إتباع ريجيم الشوفان والزبادي للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون، في فترة قصيرة جداً.

الشوفان معروف بفوائده الصحية العديدة فهو يحتوي على العديد من الألياف، التي تعطي الإحساس بالشبع لفترات طويلة من الوقت، والشوفان يعمل أيضاً على تحسين عملية الهضم ويعالج انتفاخ البطن والامتلاء لذلك فريجيم الشوفان والزبادي من أنجح الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد.

كيفية اتباع ريجيم الشوفان مع الزبادي؟

إضافة دقيق الشوفان مع كوب زبادي وتناول هذا الخليط في وجبة الفطور، وهذه وجبة أساسية يومية.

في الغداء يتم تناول وجبات خفيفة مثل عدد 2 سمك مشوي مع خمس ملاعق أرز، أو تناول ربع فرخة خالية من الدهون تماماً مع طبق سلطة خضراء، ويجب تناول كوب من الشوفان والزبادي أيضاً.

في وجبة العشاء يمكن تناول سمك السلمون مع طبق من الخضار المطهي، أو تناول ثمرتين من التفاح بجانب كوب من الشوفان مع الزبادي.

يجب الحرص على تناول وجبة العشاء قبل الساعة التاسعة مساءً، لكي يتم حرق الدهون بسهولة.

لضمان نجاح ريجيم الشوفان مع الزبادي يجب إتباع التعليمات الآتية:

استخدام لبن الزبادي الخالي من الدسم ومنخفض الدهون.

يجب أن يكون دقيق الشوفان يحتوي على كمية صوديوم قليلة.

ممكن إضافة نكهات عديدة ومميزة إلى طبق الشوفان، كالفاكهة الطازجة مثل التوت والتفاح أو ملعقة من العسل والقرفة.

يجب الحرص على تناول لترين من الماء بشكل يومي.

ريجيم الشوفان مع الزبادي والعسل

عندما يجتمع الشوفان والزبادي والعسل معاً، ينتج عنهم فوائد مهمة جداً لجسم الإنسان، وتكون الوجبة أساسية ومفيدة لأنها تحتوي على كافة العناصر، التي يحتاجها الجسم.

مقادير ريجيم الشوفان مع الزبادي والعسل:

علبة زبادي كبيرة خالية الدسم.

4 ملاعق من دقيق الشوفان.

ملعقتان من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقة من المكسرات مفرومة.

بعض حبات الفراولة.

طريقة التحضير:

في البداية قومي بوضع الزبدة في المقلاة، وأضيفي لها الشوفان واتركيها لتتحمر.

قومي بإضافة المكسرات إليها وبعد ذلك ضعي السكر على هذا الخليط، واتركيه حتى الذوبان.

بعد ذلك قومي بإضافة العسل ثم التقليب جيداً.

ضعي كوب الزبادي واخلطي جيداً مع المكونات الأخرى.

قومي بإضافة حبات الفراولة مقطعة على هذا الخليط، وفي ريجيم الشوفان مع الزبادي والعسل قومي بتناول هذا الخليط، في وجبتيّ الفطور والعشاء.