شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين عدد ساعات النوم وتقليل دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت دراسة جديدة بزيادة ساعات النوم لتقليل دهون البطن أو الدهون الحشوية، وقال الباحثون إن زيادة النوم أدت لانخفاض في تراكم الدهون الحشوية بنسبة 26٪، بحسب موقع جريدة "دايلي إكسبريس".

وتتشكل الدهون الحشوية حول البطن ويعتبر تراكم الكثير من الدهون الحشوية أمرًا خطيرًا، حيث يمكن أن يبدأ في التأثير على الأعضاء الداخلية وكلما قلت الدهون الحشوية أو الدهون في البطن، كلما كان الشخص أكثر لياقة وصحة.

ووجدت الدراسة، التي تابعت 293 شخصًا على مدى 6 سنوات، أنهم إذا زادوا عدد ساعات نومهم، من ست إلى سبع أو ثماني ساعات، فإن معدل اكتسابهم للدهون الحشوية ينخفض ​​بما يزيد قليلاً عن الربع.

وسيكون الهدف هو تقليل وجود الدهون بدلاً من إبطاء نموها. علاوة على ذلك، وجدت دراسات أخرى أن ظروف النوم مثل انقطاع النفس أثناء النوم مرتبطة بزيادة الدهون الحشوية.

النوم جزء أساسي من عمليات الجسم، فهو يساعد في أن يستريح الجسم ويتعافى ويمكن أن يكون لقلة النوم بعض العواقب السلبية وراء الشعور بالعصبية، وتوصي هيئة الصحة البريطانية NHS الأشخاص بالحصول على 8 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة.

كما إن النوم السيئ في ليلة واحدة يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالعصبية ويفتقرون إلى التركيز في اليوم التالي.

ومع ذلك، فإن النوم السيئ المتتالي في الليل ليس جيدًا أيضًا؛ بالإضافة إلى تفاقم تداعيات الصحة النفسية ، يمكن أن تؤثر أيضًا على الصحة العامة.وقلة النوم يمكن أن تجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

لتحسين النوم ، يمكن استخدام عدد من الأساليب، وتشمل طرق القيام بذلك الحصول على حمام دافئ، وكتابة قوائم لما ستفعله في اليوم التالي، وتمارين الاسترخاء أو اليوجا، والاستماع إلى الصوت المصمم لمساعدة الأشخاص على النوم وقراءة كتاب، وكلها طرق موصى بها لمساعدتك على الاسترخاء قبل النوم وكذلك تجنب النظر إلى هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.



