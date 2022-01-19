احذروا الإفراط في تناول شطائر الزبدة والجبنة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

كشف اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي، الطبيب الروسي، سيرغي فيالوف، عن أنّ “شطائر الزبدة والجبنة التي أعتاد الكثيرون تناولها في وجبة الفطور تشكّل خطورة على الصحّة”.

وأشار إلى أنّ “الإفراط في تناول هذه الشطائر يومياً يزيد العبء على البنكرياس، ما يؤدي بالنتيجة إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس. لأنّه عند زيادة الأطعمة الدهنية يمكن أن يدفع وصول الصفراء إلى قنوات البنكرياس. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تضرّ هذه الشطائر بالقلب والأوعية الدموية”.

وقال فيالوف إنّه “كلما زادت كمية الدهون الحيوانية التي نتناولها، ارتفع مستوى الكولسترول والدهون الثُلاثية في الدم، وبالتالي سيتسارع خطر الإصابة بتصلّب الشرايين، وتمنع لويحات تصلّب الشرايين تدفق الدم بصورة طبيعية إلى القلب، ما يؤدي إلى الإصابة بالذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب”.

وأضاف: “لكن هذا لا يعني أبداً التخلّي نهائياً عن تناول شطائر الزبدة والجبنة، لأنّ الشيء المهمّ في النظام الغذائي هو الجمع بين أطعمة ذات مصدر حيواني وأخرى ذات مصدر نباتي”.