شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاص الوزن بالسعرات الحرارية السلبية.. أطعمة تستهلك الطاقة أكثر أثناء الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأطعمة، المعروفة بالسعرات الحرارية السلبية، والتي تستهلك طاقة أكثر للهضم من الكمية التي تقدمها في وجبة واحدة، تعد هذه الأطعمة مصدر غني بالألياف والمياه ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة أيضًا.

ويلجأ الأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن إلى طرق الحمية والتمارين الرياضية وما إلى ذلك، وعند محاولة إنقاص الوزن، فإن أحد أكثر العوامل هو تحقيق نقص في السعرات الحرارية، أي حرق سعرات حرارية أكثر مما يستهلكه المرء في اليوم.

ولهذا الغرض، من المهم تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية - تلك التي لا تزيد من مستويات السكر في الدم بسرعة أو تؤدي إلى تراكم الدهون بمرور الوقت، وبالحديث عن السعرات الحرارية، هناك بعض الأطعمة التي تستهلك طاقة أكثر للهضم من الكمية التي تقدمها في وجبة واحدة، وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"

هذه الأطعمة هي مصدر غني بالألياف والمياه ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض أيضًا - وهي مزايا تجعلها مثالية لمرضى السكري من النوع 2 واضطرابات التمثيل الغذائي والسمنة.

إذا كنت تخطط لاتباع نظام غذائي يتضمن بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية ، فيمكن أن يكون ما يلي جزءًا من روتينك.

الكرفس:

مصدر غني بالألياف غير المهضومة وفيتامين أ وفيتامين ج وحمض الفوليك، يقدم الكرفس 16 سعرًا حراريًا في كل 100 جرام - يتم تخزين معظم السعرات الحرارية الموجودة في الكرفس على شكل سليلوز ، مما يجعله أحد أفضل الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية، بالإضافة إلى ذلك ، 95 % من هذه الأوراق الخضراء عبارة عن ماء.

التوت:

يعتبر التوت مرافقًا شائعًا للعصائر، ودقيق الشوفان ، وشات الفاكهة ، وغيرها من الاستعدادات، من العنب البري إلى التوت الأسود والتوت وغيرها الكثير ، هذه الأطعمة ذات الحجم الصغير غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والمعادن الأساسية والكثير من الماء، مع 32 سعرة حرارية فقط في نصف كوب من خليط التوت ، تعتبر هذه الأطعمة بلا شك من أكثر المصادر الصحية للسعرات الحرارية السلبية.

الخيار:

سلطة صيفية أساسية ، الخيار هو مصدر آخر للمياه ، وفيتامين ج ، والألياف الغذائية ، والمعادن الأساسية التي تحافظ على ترطيب الجسم وخالية من المشاكل الصحية مثل مرض السكري. في الوجبة التي تزن 100 جرام ، يعطي الخيار 15 سعرة حرارية فقط، لذلك ، يمكن وصف هذا المصدر بأنه مصدر مغذي للسعرات الحرارية السلبية.

الكوسة:

الكوسة هي خضار مشهور آخر يوصي به أخصائيو التغذية في مجموعة السعرات الحرارية السلبية، مع وجود عدد كبير من المغذيات النباتية والكثير من الألياف، يمكن لهذا النبات أن يفيد في تنظيم حركات الأمعاء والمساعدة في توازن الماء أيضًا.

الجزر:

غني بالمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ج وفيتامين ك، يمكن أن يساعد الجزر في محاربة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.