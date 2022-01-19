شكرا لقرائتكم خبر عن خليك في الكيوى والفراولة.. عشان تقوي مناعتك في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سي هو أحد العناصر الغذائية الأكثر حيوية لصحة جيدة، وتتراوح فوائده من تحسين الجلد إلى تعزيز المناعة لمحاربة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، فمن الطبيعي أن نكون حذرين بشأن نظامنا الغذائي، ويمكنك أن تجد هذا الفيتامين في عدة مصادر غذائية، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

المصادر الغذائية الطبيعية لتعزيز المناعة بفيتامين C: 1 البرتقال

تُعرف الفواكه مثل البرتقال على نطاق واسع بأنها مصدر جيد لفيتامين سي، لذا اجعل تضمينها في نظامك الغذائي عادة، إذا كنت تتناول البرتقال فتناوله ككل بحيث لا يتم عصره.

2 كيوي

يعتبر الكيوي مصدرًا طبيعيًا آخر لفيتامين سي، فثمرة كيوي صغيرة توفر 60 ملليجرامًا من حمض الأسكوربيك.

3 الفلفل الأخضر الحار

معظم الخضراوات والتوابل التي نستخدمها في المطبخ غنية بالفوائد الصحية التي قد لا ندركها، الفلفل الأخضر مصدر كبير لفيتامين سي، يحتوي الفلفل الحار على 109 ملليجرام من فيتامين سي.

4 الفراولة

تعتبر الفراولة فاكهة شتوية شهيرة وغالبًا ما يستمتع بها الناس في مواد غذائية مختلفة، وعاء واحد من الفراولة يوفر 98 ملليجرامًا من فيتامين سي، كما أن البروكلي والجوافة والبراعم والقرنبيط كلها مليئة بفيتامين سي وهي مصدر ممتاز لتعزيز المناعة.