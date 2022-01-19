شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات تشير إلى إصابتك بالأرق.. منها الشعور بالتعب عند الاستيقاظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الناس من الأرق وقلة النوم، وهناك الكثير من النصائح لتحسين نوعية نومك، واعتماد روتين نوم صحي، وإذا كنت تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير المدى، أما الأرق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر يعرف باسم الأرق طويل الأمد، في هذا التقرير نتعرف على 8 علامات تشير إلى إصابتك بالأرق، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

والأرق يعني أنك تعاني من مشاكل في النوم بانتظام، عادة ما تتحسن عن طريق تغيير عادات نومك، وقالت هيئة الصحة البريطانية إنك تعاني من الأرق إذا كنت بانتظام تواجه الأعراض التالية:

-تجد صعوبة في النوم

-تستيقظ عدة مرات أثناء الليل

-تظل مستيقظا في الليل

-تستيقظ مبكرًا ولا يمكنك العودة للنوم

-ما زلت تشعر بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم

-تجد صعوبة في الحصول على قيلولة أثناء النهار حتى وإن كنت متعبًا

-تشعر بالتعب وسرعة الانفعال أثناء النهار

-تجد صعوبة في التركيز أثناء النهار لأنك متعب.

ويعاني معظم الناس من مشاكل النوم في حياتهم، يُعتقد أن ثلث البريطانيين سيعانون من نوبات من الأرق في مرحلة ما

كل شخص يحتاج فترات مختلفة من النوم، يحتاج البالغون في المتوسط ​​من سبع إلى تسع ساعات، بينما يحتاج الأطفال من تسع إلى 13 ساعة يحتاج الأطفال الصغار والرضع إلى 12 إلى 17 ساعة من النوم يوميًا.

سيجد الأشخاص الذين يعانون من الأرق صعوبة في النوم بانتظام، ويمكنهم الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل.

قد يجدون أيضًا صعوبة في التركيز أثناء النهار لأنهم متعبون، أو يستيقظون مبكرًا ليجدوا أنهم لا يستطيعون العودة إلى النوم.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "بعض الناس ينامون أخف بشكل طبيعي أو يستغرقون وقتًا أطول للنوم، في حين أن بعض ظروف الحياة قد تجعل من المرجح أن ينقطع نومك، مثل الأحداث المجهدة أو إنجاب طفل جديد".

إذا كانت قلة النوم تؤثر على حياتك اليومية أو تسبب لك الضيق، فيمكنك التحدث إلى طبيبك.

يمكن أن يمنعك الكافيين من النوم ويمنعك من النوم الجيد لذلك ، فمن المستحسن تجنب الكافيين مع اقتراب موعد النوم يتدخل الكافيين في عملية النوم ، كما أنه يمنع النوم العميق.

إن التوقف عن تناول الكافيين ليس بهذه البساطة مثل التخلص من القهوة، ويمكن العثور على الكافيين في مصادر أخرى أيضًا، وتشمل هذه:

- الشاي

- بعض المشروبات الغازية

- شوكولاته

- مشروبات الطاقة

- بعض مسكنات الآلام.

قالت هيئة الصحة البريطانية NHS أنك بحاجة إلى الاسترخاء قبل النوم فهو مرحلة حاسمة في الاستعداد للنوم وهناك الكثير من الطرق للاسترخاء مثل الاستحمام بالماء الدافئ.