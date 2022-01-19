شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح كيفية عمل الفحص الذاتي (RAT) في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة الصحة، “إنفوجراف” يشرح كيفية استخدام الفحص السريع (RAT) في المنزل للكشف عن فيروس كورونا، والذي جاء كالتالي:

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