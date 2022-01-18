شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد طفلك إذا كان مريضا.. الزنجبيل يخفف اضطرابات المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أطعمة صحية يمكنك إطعامها لأطفالك عندما يمرضون لتجعلهم يشعرون بتحسن، حيث دائما كانت هناك علاجات منزلية تساعد فى علاج بعض الأمراض والتعافى، حيث يمكنك إضافة بعض الأطعمة الصحية إلى القائمة التي قد تساعد في تخفيف أعراض طفلك عندما يكون مريضا، وفقا لما نشره موقع" eatingwell"

شوربة الدجاج

لا يمكنك "علاج" الزكام ، لكن تناول وعاء من شوربة الدجاج قد يساعد في منع الالتهاب، وربما يخفف أعراض البرد، شوربة الدجاج هو طعام الراحة المطلق ويمكن أن يساعد الأطفال على البقاء رطبًا.

مصاصات محلاة بالعسل

هناك بعض الأبحاث التي تظهر أن العسل قد يساعد في تخفيف سعال طفلك وهو بديل أكثر أمانًا للأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للأطفال دون سن 4 سنوات.

الزنجبيل

مشروب الزنجبيل يخفف اضطراب المعدة.

شاي المرمية

إذا كان طفلك يعاني من التهاب في الحلق أو حكة في الحلق ، فإن تناول الشاي أو المرق البسيط الخالي من الكافيين المصنوع من أوراق المرمية قد يوفر بعض الراحة، حاول إضافة القليل من العسل لجعله أكثر جاذبية لبراعم التذوق لدى الأطفال.

الزبادي العادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك ، والتي تستخدم أحيانًا لعلاج أمراض الجهاز الهضمي المزمنة، بالإضافة إلى الزبادي ، تتوفر البروبيوتيك أيضًا كمكملات للأطفال ، ولكن استشر طبيب الأطفال أولاً قبل إعطاء طفلك البروبيوتيك بأي شكل.

عصير توت

عندما يتعلق الأمر بتحريك الأشياء بسلاسة ، فإن الألياف هي المفتاح، يحتوي الكوب الواحد من التوت على 8 جرامات من الألياف، تشمل الأطعمة الأخرى الصديقة للأطفال الغنية بالألياف العصائر المليئة بالفواكه والخضروات والفاصوليا وحساء الخضار ودقيق الشوفان وبذور الشيا.