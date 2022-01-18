شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنبها للتخلص من الوزن الزائد في 2022.. أبرزها الخبز الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان أحد أهدافك هو فقدان بعض الوزن في عام 2022 ، فستحتاج إلى بعض الأدوات لإعداد نفسك للنجاح، في كثير من الأحيان يتطلب بعض التغييرات اليومية المتعلقة بالحركة والنظام الغذائي ، وعلى الرغم من عدم وجود طعام واحد يمكن أن يجعلك تكتسب الوزن أو تفقده، إلا أن هناك أطعمة معينة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على أهدافك، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 الخبز الأبيض

الخبز الأبيض لا يساعدك على البقاء ممتلئًا، لذلك قد ينتهي بك الأمر بتناول سعرات حرارية أكثر مما تحتاجه في وجبتك وزيادة الوزن بمرور الوقت، لأن الخبز الأبيض قد تم تجريده من الألياف التي تحتاجها لتمنحك هذا الشعور بالامتلاء، ولهذا السبب، من الأفضل اختيار عناصر الحبوب الكاملة لمنع زيادة الوزن في عام 2022.

2 الأطعمة المقلية

يجب أن يكون استهلاكك للأطعمة المقلية بالزيت محدودًا قدر الإمكان، فهى غنية بالسعرات الحرارية، وإذا كنت تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحرق، فهذا يعزز زيادة الوزن، في إحدى الدراسات وجد أن استهلاك الأطعمة المقلية كان مرتبطًا بزيادة مخاطر زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة.

3 بدائل السكر

يمكن أن تكون بدائل السكر مزعجة عندما تحاول التخلص من بعض الأوزان، على الرغم من أنها خالية من السعرات الحرارية من الناحية الفنية، إلا أنها لا تزال تسبب زيادة في مستويات الجلوكوز في الدم والتي يمكن أن تؤثر على قدرتك على إنقاص الوزن، وقد أظهرت الأبحاث أن بدائل السكر يمكن أن تشجع بالفعل على زيادة الوزن بسبب تأثيرها على حساسية الأنسولين.

4 الأطعمة قليلة الألياف

يجب تجنب الأطعمة منخفضة الألياف مثل الخبز الأبيض، الأرز، ورقائق البطاطس، وغيرها من العناصر التي لا تحتوي على الحبوب الكاملة، لأنها تساهم في زيادة الوزن بعدة طرق على سبيل المثال ، تعمل الألياف القابلة للذوبان على إبطاء إفراغ المعدة، مما يجعلك تشعر بالامتلاء لفترة أطول ، وبالتالي تقل احتمالية الإفراط في تناول الطعام في وجبتك التالية.