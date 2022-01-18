شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفات متحور أوميكرون على الأطفال.. طبيب روسي يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي كورونا ومتغيراته وأشهرها أو أسرعها انتشارا أوميكرون، هل هناك خطر على الأطفال؟

سؤال يتطرق إلى أذهان الكثير من الآباء خوفا من تعرض أطفالهم للإصابة بمتغير كورونا أوميكرون، وكانت الإجابة هي أن هذا المتغير خطر على الأطفال، ونشر ذلك في جريدة "روسيا اليوم" و" لايف".

وحول ذلك أكد الدكتور أندرية بوزدنياكوف أخصائي الوبائيات الروسي، أن متحور كورونا الجديد أوميكرون يتكاثر بسهولة في الشعب الهوائية، ولكنه لا ينزل على الرئتين، ولذا فهو خطر على الأطفال لأنه يعرضهم للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية التي تعرضهم للعديد من المضاعفات الصحية.

وأشار أخصائي الأوبئة، أن سلالة أوميكرون تتكاثر بسهولة إلي قصبات الهوائية ولكنها تواجه صعوبة للتكاثر داخل الرئتين، وهذا هو السبب في تعرض الأطفال للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، وفي حالة اهمال الطفل المصاب فأنت بهذه الطريقة تعرض حياته للخطر.لأن الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية عند الأطفال قد يتسبب في إغلاق التجويف بالشعب بشكل أسرع، كما يتم إفراز المزيد من المخاط، وفي حالة عدم العلاج يزداد الأمر سوء ويتسبب في فشل التنفس ولذا يجب علاج الأعراض عند الأطفال بشكل سريع.