شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن التأمين الصحي.. تعرّف على الأمراض المشمولة في برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مجلس الضمان الصحي، أن التأمين الصحي يشمل تكلفة الفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، وذلك بحد أقصى 100 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.
وأضاف المجلس الأمراض التي يشملها برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، وتشمل نحو 24 إصابة، من بينها أمراض الغدد الصماء، وقصور الغدة الدرقية، ونقص الإنزيمات، وداء سكر اللبن في الدم، وأمراض الأحماض العضوية.
وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضًا أمراض السكريات، ودودة اليوريا، وأمراض الدهون، والعديد من أنواع الحموضة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن التأمين الصحي.. تعرّف على الأمراض المشمولة في برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.