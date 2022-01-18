شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن التأمين الصحي.. تعرّف على الأمراض المشمولة في برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن التأمين الصحي يشمل تكلفة الفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، وذلك بحد أقصى 100 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.

وأضاف المجلس الأمراض التي يشملها برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، وتشمل نحو 24 إصابة، من بينها أمراض الغدد الصماء، وقصور الغدة الدرقية، ونقص الإنزيمات، وداء سكر اللبن في الدم، وأمراض الأحماض العضوية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضًا أمراض السكريات، ودودة اليوريا، وأمراض الدهون، والعديد من أنواع الحموضة.