شكرا لقرائتكم خبر عن “فهد الطبية” توضح أعراض التشوه الشرياني الوريدي الدماغي وطرق علاجه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية المقصود بالتشوه الشرياني الوريدي الدماغي، وبينت أعراضه وطرق العلاج.

وقالت عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إن التشوه الشرياني الوريدي الدماغي هو عبارة عن عيب في نظام الأوعية الدموية يحدث فيه اتصال مباشر بين الشرايين والأوردة في الدماغ دون وجود شعيرات دموية.

وأشارت إلى أنه من بين أعراضه النزيف، والصداع الشديد، ونوبات، وضعف العضلات أو تنميل، وفقدان البصر، وصعوبة الكلام، مشيرة إلى أن طرق العلاج من خلال الأدوية، أو الجراحة.