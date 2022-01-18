شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: قشر البرتقال واليوسفي يخفض الكوليسترول بنسبة 40٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجموعة من الأبحاث أن المركبات الموجودة في قشر الفواكه الحمضية مثل: البرتقال واليوسفى والليمون يمكن أن تخفض بشكل كبير مستويات الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 40٪، بحسب ما نشرت جريدة "دايلي إكسبريس".

وأوضحت الأبحاث، المنشورة في Science Daily، أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في قشر الحمضيات يمكن أن "تخفض نسبة الكوليسترول المرتفع بشكل أكثر فاعلية من بعض الأدوية الموصوفة وبدون آثار جانبية".

وقال الدكتور إيليزابينتا كيورسكا، الباحث الرئيسي في الدراسة ونائب رئيس الأبحاث في KGK Synergies في أونتاريو كندا: "أظهرت دراستنا أن الفلافونات متعددة الميثوكسيل (PMFs) الموجودة في قشور الحمضيات لها تأثير خفض الكوليسترول الأكثر فاعلية من أي حمض فلافونويد آخر.

وأضاف البحث: "نعتقد أن هذه الفلافونات لديها القدرة على منافسة وحتى التغلب على تأثير خفض الكوليسترول لبعض الأدوية الموصوفة، دون التعرض لخطر الآثار الجانبية."

نتائج الدراسة تنبع من نموذج فئران الهامستر مع ارتفاع الكوليسترول الناجم عن النظام الغذائي.

وأظهر الباحثون أن إطعام الحيوانات طعامًا يحتوي على 1٪ من مضادات الأكسدة يخفض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة 32 إلى 40٪.

تم العثور على هذه الفلافونات المضادة للأكسدة في مجموعة متنوعة من الحمضيات، مع الشكل الأكثر شيوعًا من مضادات الأكسدة الموجودة في قشور اليوسفي والبرتقال.ووجدت الدراسة أن المركبات أظهرت نتائج واعدة كبديل فعال وطبيعي لخفض الكوليسترول الضار.

نشرت النتائج في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، وأثبتت النتائج أيضًا أن الفلافونيد تشاركت أوجه تشابه ملحوظة مع مجموعة من المركبات النباتية الأخرى الموجودة في الحمضيات، والتي ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة أن الشخص يجب أن يشرب 20 كوبًا أو أكثر من عصير البرتقال أو اليوسفي للاستفادة من تأثيره العلاجي.

تم افتراض أن آلية عمل مركبات الفلافونيد تعمل عن طريق تثبيط تخليق الكوليسترول والدهون الثلاثية داخل الكبد.



