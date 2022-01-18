أطعمة يجب تجنبها في رجيم الكيتو لفقدان الوزن بسرعة

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القاهرة - سامية سيد - رجيم الكيتو أو النظام الغذائي الكيتوني، هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون يتبعه الملايين في جميع أنحاء العالم في محاولة لإنقاص الوزن وكذلك خفض مستويات السكر في الدم، بالنسبة لأي شخص يتبع حمية كيتو ، هناك إرشادات معينة عندما يتعلق الأمر بالطعام الذي يمكنك تناوله وما لا يمكنك تناوله، لضمان أقصى قدر من النتائج، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها في رجيم الكيتو لفقدان الوزن بسرعة، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ما هو رجيم كيتو وهل يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن؟

رجيم كيتو هو نظام يحد من الكربوهيدرات وله العديد من الفوائد الصحية المحتملة.

-عندما تأكل كمية أقل من الكربوهيدرات، فإن جسمك يحرق الدهون للحصول على الطاقة يمكن أن يضع ذلك جسمك في حالة استقلابية تسمى الكيتوزية وتظهر الدراسات فقدانًا ملحوظًا للوزن عند تناول الكيتو دون الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية.

وأظهرت الأبحاث أن رجيم الكيتو يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، جزئيًا بسبب فقدان الماء ولكن أيضًا بعض فقدان الدهون.

عند اتباع رجيم كيتو، يجب أن تحد من الكربوهيدرات إلى 20 جرامًا أو أقل من صافي الكربوهيدرات يوميًا، أو من 5 إلى 10% من السعرات الحرارية.

بالنسبة للبروتين، يُقترح "تناول ما يكفي من البروتين لتلبية احتياجاتك" ويحتاج معظم الناس إلى 70 جرامًا على الأقل يوميًا.

فيما يتعلق بالدهون، يُنصح "بتضمين ما يكفي لإضافة نكهة" حيث "لا يوجد سبب لإضافة الكثير من الدهون إلا إذا كنت بحاجة إلى سعرات حرارية إضافية".

ماذا نأكل في نظام كيتو الغذائي؟

كلما قل استهلاك الكربوهيدرات، زادت فعالية النظام الغذائي للوصول إلى الحالة الكيتونية وفقدان الوزن.

البروتينات الحيوانية مثل الأسماك والمأكولات البحرية صديقة جدًا لحمية الكيتو سمك السلمون ليس فقط خالياً من الكربوهيدرات، ولكنه غنياً بفيتامينات ب والبوتاسيوم والسيلينيوم.

تعتبر اللحوم والدواجن من الأطعمة الأساسية في نظام كيتو الغذائي.

البيض مصدر آخر للبروتينات الصحية للغاية تحتوي البيضة الكبيرة على أقل من جرام واحد من الكربوهيدرات وحوالي ستة جرامات من البروتين - مثالي لحمية الكيتو.

الألبان، على سبيل المثال الجبن ، منخفضة الكربوهيدرات ومرتفعة الدهون مما يجعلها مناسبة جدًا للكيتو.

يعتبر الزبادي اليوناني العادي والجبن القريش من الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين.

بينما تحتوي على بعض الكربوهيدرات، يوصى بتناولها باعتدال في نظام كيتو دايت.

العديد من أنواع الألبان النباتية غير المحلاة صديقة للكيتو، بما في ذلك حليب الصويا وحليب جوز الهند.

الخضراوات الورقية الخضراء منخفضة للغاية في الكربوهيدرات.

كما أن الخضراوات أيضًا بكميات كبيرة دون زيادة كبيرة في عدد الكربوهيدرات والأعشاب مثل الزعتر وإكليل الجبل تضيف نكهة خالية من الكربوهيدرات تقريبًا.

الفلفل مناسب أيضًا لنظام كيتو الغذائي ، كما أن القرع الصيفي مثل القرع الأصفر والكوسة متعددة الاستخدامات للغاية ومنخفضة الكربوهيدرات.

بالنسبة للخضراوات عالية الدهون ، فإن الأفوكادو والزيتون غنيان بالدهون إلى حد ما ، ويحتويان على الألياف وقليلة الكربوهيدرات الصافية.

هناك العديد من الخضراوات الأخرى منخفضة الكربوهيدرات التي يمكن تناولها في نظام كيتو الغذائي.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها في رجيم كيتو الغذائي؟

أما بالنسبة للأطعمة التي يجب تجنبها ، فهناك العديد من الخضراوات التي لا يجب تناولها لأنها لا تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات.

وتشمل البطاطس والبطاطا الحلوة والبصل (بكميات كبيرة) وبعض أنواع القرع الشتوي مثل القرع والذرة والبنجر.

ويجب تجنب الأطعمة "السكرية" و "النشوية" لأنها "عالية جدًا في الكربوهيدرات" مثل: الخبز ، التورتيلا ، المافن ، الخبز والفطائر بالإضافة إلى المكرونة والأرز مدرجة في القائمة.

الحبوب هي أيضًا يجب تجنب تناولها ، إلى جانب الكعك والبسكويت وغيرها من السلع المخبوزة.

يقال إن السكر وأي شيء مصنوع من السكر ومعظم الفواكه وعصير الفاكهة لا يتم تناولها في رجيم كيتو الغذائي.