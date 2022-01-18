شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للماميز .. إزاى تقوى مناعة طفلك للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة حالات فيروس كورونا حول العالم، من الضروري الاهتمام ببناء مناعة طفلك من خلال مجموعة من النصائح البسيطة، في السطورالتالية نتعرف على مجموعة نصائح لحماية طفلك من فيروس كورونا، بحسب موقع ."healthshot"

كيف يمكنك الحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال؟زيادة تناول الفيتامينات

من الضروري اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، وهو اللبنة الأساسية لأنسجتنا وجسمنا ككل، ونظام غذائي متوازن يتكون من الفواكه والخضروات والبقوليات والبقول والحبوب الكاملة أمر لا بد منه لتعزيز مناعة طفلك، ويمكن العثور على فيتامين سي في البرتقال والحمضيات، مما يزيد من المناعة ويعمل كحاجز ضد العدوى.

الخضروات الورقية هي أفضل مصدر للحديد، كما يمكن للبروبيوتيك أيضًا تقوية جهاز المناعة عن طريق الحفاظ على كل شيء بسلاسة ويجب تناولها في شكل زبادي أو خثارة منزلية الصنع، يمكن أن تساعد كمية جيدة من فيتامين E والزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية في الجوز واللوز والبندق على تقوية جهاز المناعة.

2. دعهم يتنفسون بعض الهواء

ظل الأطفال محصورين في منازلهم لفترة طويلة للغاية الآن، مما أثر على سلامتهم الجسدية والنشاط البدني والتمارين الرياضية ضروريان أيضًا للياقة البدنية العامة للطفل كما أنه يلعب دورًا مهمًا في تقوية المناعة.

أيضًا، خلال فصل الشتاء، يقوم الآباء بتغطية أطفالهم بطبقات من الملابس الأكثر سمكًا ورقيقًا ودفئًا التي يمتلكونها، ولكن هذا قد يمثل مشكلة بدلاً من ذلك، يجب على الآباء محاولة وضع طبقة واحدة أو اثنتين من الملابس الرقيقة والتي ستوفر عزلًا أفضل وتعديلًا لدرجة حرارة البيئة التي يتواجدون فيها.

وغالبًا ما يجب على الأطفال اللعب في الخارج كلما أمكن ذلك للحصول على الهواء النقي وفيتامين د.

3. شرب الكثير من الماء

غالبًا ما ينسى الأطفال شرب الماء، لذلك يجب على الآباء التأكد من تتبع مدخولهم من المياه وتذكيرهم كثيرًا شرب كمية كافية من الماء يساعد على تنظيم الدورة الدموية ، ويدعم عملية التمثيل الغذائي ، ويسهل التخلص من المواد الضارة والسموم من الجسم.

بالإضافة إلى ذلك ، خلال موسم البرد ، فإن التواجد في الداخل مع مدافئ الغرفة يقلل من الرطوبة في الغرفة هذا يتسبب في جفاف الجهاز التنفسي وتهيجه ويزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، ويمكن تقليل هذا الخطرعن طريق شرب كمية كافية من الماء والحفاظ على رطوبة الصغار في جميع الأوقات.

4. ضع جدولاً للنوم

يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يتبعون روتينًا صحيًا يتضمن النوم الكافي والنشاط البدني من أجل النمو السليم ، يحتاج الطفل إلى ما لا يقل عن 8 إلى 10 ساعات من النوم إنه أمر بالغ الأهمية لصحتهم العقلية والجسدية لأنه يسمح للعقل بالاسترخاء وتجديد خلاياه.

5. الحفاظ على النظافة الجيدة

تنتقل جميع الجراثيم، بما في ذلك فيروس كورونا، بسهولة نتيجة قلة النظافة والاتصال بأشخاص أو أشياء أخرى أو عن طريق إفرازات الفم والأنف.

كما أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات من خلال اللمس المستمر لأفواههم أو أنوفهم، نتيجة لذلك، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لنظافة طفلك قبل وبعد كل وجبة، وبعد التعامل مع الحيوانات الأليفة، وبعد العطس، وبعد استخدام دورة المياه وبعد العودة إلى المنزل من المدرسة.

وتأكد من غسل أيديهم بالصابون لمدة 15 إلى 30 ثانية على الأقل والاستحمام يوميًا بعد أي نشاط في الهواء الطلق.

ويجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يتبعون بروتوكولات كورونا مثل ارتداء كمامتين معاً، والتعقيم بشكل متكرر، والحفاظ على مسافة جسدية.