شكرا لقرائتكم خبر عن طرق منزلية بسيطة لتعزيز المناعة ضد العدوى والأمراض.. أبرزها حليب الكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجود نظام مناعة قوي أمر بالغ الأهمية لدرء الأمراض المعدية، ويعد الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك أكثر أهمية في الوقت الحالي خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا بمتغيراته، ونظام المناعة لدينا الذي يعمل كنظام دفاع طبيعي، يحمينا من مسببات الأمراض الخارجية مما يقلل من مخاطر العدوى، بما في ذلك الأمراض الفيروسية، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" علاجات منزلية بسيطة لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض وتساعدك أيضًا على البقاء بصحة جيدة.

الحليب الذهبي

تناول كوب من الحليب المغلي بمسحوق الكركم لا يساعدك على النوم بشكل أفضل فحسب، بل يصنع أيضًا العجائب لمناعتك، ويمكن تناوله كل ليلة قبل النوم أن يقلل من التعب، ويهدئ حكة الحلق ويقتل مسببات الأمراض الغريبة التي يمكن أن تسبب العدوى.

يحتوي الكركم على خصائص قوية مضادة للأكسدة يمكن أن تمنع الالتهاب وتعزز نمو خلايا الدماغ، وما عليك سوى غلي نصف ملعقة صغيرة من الكركم في 150 مل من الحليب الساخن.

ممارسة تمارين التنفس

تتسبب نزلات البرد والإنفلونزا وكذلك فيروس كورونا، عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، حيث أن الفيروس الذي يسبب هذه الأمراض يهاجم رئتيك ويؤدي إلى إصابتها، مع وضع ذلك في الاعتبار، لذلك من الأفضل ممارسة "البراناياما" في هذا الموسم لتقوية الجهاز التنفسي، وهى عبارة عن تمارين للتنفس يمكنك القيام بها لتطهير الرئتين وتنشيط جهاز المناعة، وإذا كنت تعاني من أي مرض متعلق بالجهاز التنفسي أو مشكلة في الجهاز الهضمي.

شاي الأعشاب

استبدل كوب الشاي والقهوة المعتاد بتناول شاي الأعشاب المصنوع من الأعشاب والتوابل الموجودة في مطبخك، حيث أن الأعشاب غنية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويمكنها تعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب ومنع نزلات البرد والإنفلونزا، حيث أن تناول كوبين من الشاي المصنوع من والقرنفل والزنجبيل والحبهان والأعشاب والتوابل الأخرى في اليوم كافيان لتعزيز صحة المناعة لديك.