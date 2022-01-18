شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اختبار المغنيسيوم في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم لمساعدة عضلاتك وأعصابك وقلبك على العمل بشكل صحيح، كما يساعد المغنيسيوم أيضًا في التحكم في ضغط الدم وسكر الدم ، ويوجد معظم المغنيسيوم في جسمك في عظامك وخلاياك، و لكن توجد كمية صغيرة في دمك، و يمكن أن تكون مستويات المغنيسيوم في الدم منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة.

وحسب ما ذكره موقع medlineplus يستخدم اختبار الدم بالمغنيسيوم للتحقق من مستوى المغنيسيوم في دمك، وتعرف المستويات المنخفضة جدًا باسم نقص مغنسيوم الدم وهذا أكثر شيوعًا من المستويات العالية جدًا ، وهو ما يسمى بفرط مغنسيوم الدم.

يتم أيضًا تضمين اختبار دم المغنيسيوم أحيانًا مع اختبارات الإلكتروليتات الأخرى، مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والكلوريد، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كلما تريد معرفته عن فحص المغنسيوم فى الدم

ما هى أعراض نقص المغنسيوم فى الدم؟

- الضعف.

- تقلصات عضلية .

- الارتباك.

- اضطراب نبضات القلب.

- النوبات (في الحالات الشديدة).

ما هى أعراض ارتفاع المغنسيوم فى الدم؟

- ضعف العضلات

- الإعياء.

- قئ غثيان.

- صعوبة في التنفس.

-السكتة القلبية، التوقف المفاجئ للقلب (في الحالات الشديدة).

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت حاملاً، يمكن أن يكون نقص المغنيسيوم علامة على تسمم الحمل، وهو شكل خطير من أشكال ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب النساء الحوامل.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يطلب مزودك هذا الاختبار إذا كانت لديك مشكلة صحية يمكن أن تسبب نقص المغنيسيوم وتشمل هذه سوء التغذية وإدمان الكحول ومرض السكري .

ماذا يحدث أثناء فحص الدم بالمغنيسيوم؟

سيأخذ أخصائي الرعاية الصحية عينة دم من وريد في ذراعك باستخدام إبرة صغيرة بعد إدخال الإبرة ، سيتم جمع كمية صغيرة من الدم في أنبوب اختبار أو قنينة، قد تشعر بلسع بسيط عندما تدخل الإبرة أو تخرج، و يستغرق هذا عادة أقل من خمس دقائق.

هل سأحتاج إلى فعل أي شيء للاستعداد للاختبار؟

يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على مستويات المغنيسيوم، أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي وصفة طبية وأدوية بدون وصفة طبية تتناولها، و سيخبرك مزودك إذا كنت بحاجة إلى التوقف عن أخذها لبضعة أيام قبل الاختبار ستحتاج أيضًا إلى التوقف عن تناول مكملات المغنيسيوم قبل الاختبار.

إذا أظهرت نتائجك أنك تعاني من نقص في المغنيسيوم ، فمن المحتمل أن يوصي مقدم الرعاية الصحية بتناول مكملات المغنيسيوم لرفع مستويات المعدن، إذا أظهرت نتائجك أن لديك الكثير من المغنيسيوم ، فقد يوصي مزودك بعلاجات وريدية يمكن أن يزيل المغنيسيوم الزائد، إذا كانت لديك أسئلة حول نتائجك، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.