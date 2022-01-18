شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. تعرفى على الأطعمة التي يجب أن يتناولها الأطفال يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعرى بالحيرة بشأن ما تطعميه لأطفالك؟ لا تقلقى ..يحتاج الأطفال والكبار إلى نفس العناصر الغذائية للبقاء بصحة جيدة يكمن الاختلاف الرئيسي في كمية العناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الأطعمة التي يجب أن يتناولها الأطفال يوميًا لتحقيق النمو والتطور الأمثل وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

1. مصادر البروتين الخالية من الدهون

سواء كانوا ينمون عضلاتهم أو أدمغتهم أو أي نسيج آخر ، فإن تناول البروتين الكافي ضروري لصحتهم بشكل عام ، يتناول الأطفال البروتين في الغداء والعشاء ، ولكنه غالبًا ما يكون مفقودًا في الوجبات الخفيفة ووجبة الإفطار، ضع في اعتبارك تقديم الزبادي اليوناني أو البيض في وجبة الإفطار من أجل تعزيز البروتين في الصباح ، وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل المكسرات وزبدة المكسرات والحمص أو غيرها من غموس الفاصوليا مع الوجبات الخفيفة للحفاظ على إمداد البروتين طوال اليوم، تعد اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك مصادر رائعة للبروتين ، كما أن المصادر النباتية مثل الفاصوليا والبازلاء توفر الألياف أيضًا.

2. فيتامين د والأطعمة الغنية بالكالسيوم

الأطفال بحاجة إلى فيتامين (د ) والكالسيوم لدعم نمو العظام بشكل صحي ، لذلك من المهم إيجاد طرق لدمج فيتامين د في وجباتنا الغذائية، تشمل المصادر الجيدة لفيتامين (د) الحليب المدعم والحليب غير المدعم بالألبان (مثل حليب الصويا أو اللوز) وبعض الأسماك الزيتية مثل السلمون والحليب ومنتجات الألبان والخضروات .

3. الدهون الصحية

الدهون جزء مهم من النظام الغذائي الصحي للأطفال والكبار على حدٍ سواء. توفر الدهون الصحية الطاقة للنشاط والنمو وللحفاظ على الشكل والوظيفة الخلوية المناسبة، تشمل المصادر الجيدة للدهون الصحية غير المشبعة الأفوكادو والمكسرات والأسماك الدهنية (السلمون والتونة والرنجة) وزيت الزيتون. يمكن أن يساعد تضمين بعض هذه المصادر يوميًا في الحفاظ على طاقة الأطفال والشعور بالرضا.

4. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة هي مصادر غنية بالكربوهيدرات التي تحتوي أيضًا على كمية مغذية من الألياف وفيتامينات ب والزنك والمغنيسيوم والحديد والعديد من العناصر الغذائية المفيدة الأخرى.

تشمل المصادر الجيدة للحبوب الكاملة الشوفان الملفوف ، والخبز والمكرونة من القمح الكامل ، والكينوا ، والأرز البني ،يمكن أن يؤدي تقديمها جنبًا إلى جنب مع البقوليات مثل الفاصوليا السوداء أو الحمراء إلى إنشاء مصدر بروتين كامل.

5. الفاكهة والخضروات

تعد كل من الفاكهة والخضروات مصادر رائعة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات والألياف، يمكنهم أيضًا إضافة تنوع من حيث اللون والنكهة والملمس إلى وجبات أطفالنا لإبقائهم مهتمين وللمساعدة في توسيع آفاقهم في الطهي.