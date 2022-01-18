شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الأطفال عرضة للإصابة بتسوس الأسنان الذى يبدو أنه يزداد سوءًا بمجرد أن يبدأ، كما إن معرفة أسباب تسوس الأسنان لدى الأطفال وكيفية حماية طفلك من التسوس سيحافظ على انخفاض تكلفة العناية بالأسنان بالإضافة إلى مساعدة طفلك على الابتسامة التى تدوم مدى الحياة.

وحسب ما ذكره موقع listerine يعتقد الكثير من الآباء أن الحلوى هى الجانى عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يعانون من تسوس الأسنان ، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا انتبه جيدًا لما يأكله طفلك ويشربه بشكل منتظم ، بالإضافة إلى عدد مرات تناول الوجبات الخفيفة.

حيث يؤدى تناول الطعام أو الشراب بشكل متكرر على مدار اليوم إلى زيادة مدة التعرض للويحات الحمضية على الأسنان، مما يجعلها تتطور إلى تسوس الأسنان أكثر من الأطفال الذين يأكلون أو يتناولون وجبات خفيفة فقط فى أوقات معينة فى اليوم.

السوائل ضارة بشكل خاص، لأنها تغطى السن بالكامل وترسب البكتيريا الحمضية فى الحفر العميقة بالأسنان، يمكن أن يؤدى تناول المشروبات الرياضية أو العصائر أو الحليب أو المشروبات الغازية بشكل متكرر طوال فترة ما بعد الظهيرة إلى زيادة كمية التسوس التى يصاب بها طفلك بمرور الوقت.

الحالات الطبية المرتبطة بالتسوس

قد تؤدى أنواع معينة من الحالات الطبية أيضًا إلى زيادة قابلية طفلك للإصابة بتسوس الأسنان، على سبيل المثال، قد تؤدى الحساسية المزمنة إلى التنفس من ألفم، يتسبب التنفس الفموى فى انخفاض تدفق اللعاب، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة تسوس الأسنان عند الأطفال، يمكن أن يعانى الأطفال الذين يتناولون أنواعًا معينة من الأدوية، مثل أجهزة الاستنشاق المستخدمة لعلاج الربو، من زيادة تسوس الأسنان نتيجة التعرض للدواء.

ساعد طفلك فى روتين العناية بالفم

شجع طفلك على تنظيف أسنانه بالفرشاة والخيط مرتين فى اليوم ، لكن تابع من ورائه لإزالة ما تبقى ببطء ، سيصبح الأطفال أفضل فى الحفاظ على نظافة أسنانهم ، وستكون قادرًا على تقليل مقدار التدخل المطلوب حتى منطقة وأحدة يتم إغفالها بانتظام بالفرشاة أو الخيط يمكن أن تتسبب فى إزالة المينا من المعادن وتتطور إلى تجويف.