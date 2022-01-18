كيف يمكن أن يساعد الفول السوداني في إنقاص الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، غالبًا ما يتعرق الناس كثيرًا في صالة الألعاب الرياضية ولكنهم لا يلتفتون إلى ما يأكلونه وفقًا للخبراء، فإن مفتاح فقدان الوزن هو اتباع نظام غذائي متوازن مع بعض النشاط البدني، إذا كنت ممن يخطط لخسارة الوزن، تذكر أن تحافظ على تناول وجبات خفيفة معتدلة، في هذه العملية يمكنك بالتأكيد الاعتماد على الفول السوداني ، الذي يعزز فقدان الوزن.

وحسب ما ذكره موقع timesofindia على الرغم من احتوائه على نسبة عالية نسبيًا من السعرات الحرارية، إلا أن المحتوى الغني بالألياف والبروتينات يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعدك على إنقاص الوزن، إليك كيفية إضافته إلى نظامك الغذائي للحصول على النتائج المرجوة.

كيف تضيف الفول السوداني في نظامك الغذائي؟

وفقًا للخبراء، من الأفضل استهلاك الفول السوداني في صورة نيئة أو محمصة أو مسلوقة، بصرف النظر عن ذلك يمكنك تناوله كزبدة الفول السوداني وزيت الفول السوداني والفول السوداني المحمص وتغميس الفول السوداني، أضفه إلى الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج المشوي أو حتى السلطات للحصول على النتائج المرجوة.

زبدة الفول السوداني وإنقاص الوزن

زبدة الفول السوداني تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، تعتبر طريقة لاستهلاك الدهون وكذلك البروتين والألياف دون إرسال مستويات السكر في الدم إلى حالة من الانهيار، يقترح شراء زبدة الفول السوداني العضوية بأقل كميات من الصوديوم والسكر المضاف للحصول على نتائج فعالة، عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك اليومي ، فإن الاعتدال هو المفتاح يجب أن يستهلك المرء 2-3 ملاعق صغيرة من زبدة الفول السوداني مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.