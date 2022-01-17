الجلوكوما.. 6 أعراض تدل على احتمال الإصابة بـ”سارق البصر المتستر”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 يناير 2022 10:23 مساءً - يطلق مصطلح الجلوكوما على مجموعة من الأمراض، التي قد تصيب عين الإنسان، وتهدد سلامتها، حيث يتراكم الضغط عادة ويتلف العصب البصري.

وفقا لموقع هيئة الخدمات الصحية البريطاني nhs، فإن الجلوكوما تحدث بسبب تراكم السوائل في الجزء الأمامي من العين، ما يزيد الضغط داخل العين.

وقد حددت الولايات المتحدة يناير/كانون الثاني شهرا للتوعية بمرض الجلوكوما، الذي يعرف أيضا باسم “سارق البصر المتستر”، كونه مسؤولا عن تلف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ.

حيث تعد الجلوكوما سببا رئيسيا لفقدان البصر والعمى في الولايات المتحدة، حيث يصيب نحو 3 ملايين شخص، وما يزيد من تعقيد الأمر أن أعراضها لا تظهر في وقت مبكر، لهذا لا يعرف نصف الأشخاص أنهم مصابون بالمرض.

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالجلوكوما هي الخضوع لاختبار شامل للعين المتوسعة، وغالبًا ما يوقف العلاج المبكر الضرر ويحمي رؤيتك.

ويحذر الأطباء من أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به هم:

– كل شخص فوق سن الستين

– ذوي الأصول الإسبانية واللاتينيون

– الأمريكيون الأفارقة فوق سن 40

– الآسيويون معرضون لخطر متزايد لأنواع الجلوكوما الأقل شيوعًا: زرق انسداد الزاوية والزرق ذو التوتر الطبيعي.

– من يعانون من قصر النظر الشديد

– الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الجلوكوما

أعراض مرض الجلوكوما

في البداية لا تسبب الجلوكوما عادة أي أعراض، كما أنها تميل إلى التطور ببطء على مدى سنوات عديدة وتؤثر على حواف رؤيتك (الرؤية المحيطية) أولاً.

لهذا السبب لا يدرك الكثير من الناس أنهم مصابون بالمرض، وغالبًا ما يتم التقاطه فقط أثناء اختبار العين الروتيني.

إذا لاحظت أي أعراض، فقد تشمل عدم وضوح الرؤية أو رؤية دوائر ملونة بألوان قوس قزح حول الأضواء الساطعة.

عادة، تتأثر كلتا العينين بالمرض المتستر، على الرغم من أنها قد تكون أسوأ في عين واحدة.

ووفقا للموقع البريطاني، يمكن أن يتطور الجلوكوما فجأة في بعض الأحيان ويسبب ما يلي:

– ألم شديد في العين

– قيء وغثيان

– عين حمراء

– صداع

– رؤية الحلقات حول الأضواء

– عدم وضوح الرؤية

هناك عدة أنواع مختلفة من الجلوكوما، وتشمل ما يلي:

1- الجلوكوما الأساسي مفتوح الزاوية

النوع الأكثر شيوعًا ويميل إلى التطور ببطء على مدى سنوات عديدة، وهو ناتج عن انسداد قنوات التصريف في العين تدريجياً بمرور الوقت.

2- زرق انسداد الزاوية الحاد

نوع غير شائع ينتج عن انسداد التصريف في العين فجأة، الذي يمكن أن يرفع الضغط داخل العين بسرعة كبيرة

3- الجلوكوما الثانوي

ناتج عن حالة كامنة في العين، مثل التهاب العين (التهاب القزحية)

4- الجلوكوما في مرحلة الطفولة (الجلوكوما الخلقي)

وهو نوع نادر يحدث عند الأطفال الصغار جدًا، وينتج عن خلل في العين

أسباب الإصابة بمرض الجلوكوما

معظم الحالات تحدث بسبب تراكم الضغط في العين، عندما لا يتمكن السائل من التصريف بشكل صحيح، ما يؤدي إلى إتلاف العصب الذي يربط العين بالدماغ (العصب البصري).

غالبًا ما يكون سبب حدوث ذلك غير واضح، على الرغم من أن بعض الأشياء يمكن أن تزيد من المخاطر، بما في ذلك:

– عمرك: يصبح الجلوكوما أكثر شيوعًا مع تقدمك في السن

– عرقك: الأشخاص من أصل أفريقي أو كاريبي أو آسيوي معرضون لخطر أكبر

– تاريخ عائلتك: تزداد احتمالية إصابتك بالزرق إذا كان أحد والديك أو أشقائك مصابًا بهذه الحالة

– حالات طبية أخرى: مثل قصر النظر وطول النظر ومرض السكري

ليس من الواضح ما إذا كان بإمكانك فعل أي شيء للوقاية من الجلوكوما، لكن إجراء اختبارات العين المنتظمة يجب أن يكتشفها في أقرب وقت ممكن.

علاج مرض الجلوكوما

لا يمكن عكس أي فقدان للرؤية حدث قبل تشخيص الجلوكوما، لكن العلاج يمكن أن يساعد في منع تدهور الرؤية لديك.

يعتمد العلاج الموصى به لك على نوع الجلوكوما الذي تعاني منه، ولكن الخيارات هي:

– قطرات العين بهدف تقليل الضغط في عينيك

– العلاج بالليزر؛ لفتح أنابيب الصرف المسدودة أو تقليل إنتاج السوائل في عينيك

– الجراحة؛ لتحسين تصريف السوائل