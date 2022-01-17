7 أطعمة تجنبها على العشاء للنوم بشكل أفضل والتخلص من الأرق

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القاهرة - سامية سيد - النوم الجيد يتأثر بما تتناوله في وجبة العشاء، كما أنه من الأفضل دائمًا تناول عشاء في وقت مبكر، والتأكد من تجنب العناصر الدهنية، في هذا التقرير نتعرف على 7 أطعمة تجنبها للنوم بشكل أفضل والتخلص من الأرق، بحسب موقع healthshots.

يتفاعل جسمنا بشكل مختلف مع أنواع مختلفة من الأطعمة وقد يؤثر ذلك على عملية الهضم ووزن الجسم والنوم علاوة على ذلك، يستغرق الطعام وقتًا للهضم ليلًا لذلك، ما تتناوله في عشاءك مهماً.

هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل الغازات والحموضة والارتجاع الحمضي وحرقة المعدة واضطراب النوم وزيادة الوزن وما إلى ذلك وبالنسبة لهم ، من المهم للغاية تناول عشاء صحي في الوقت المناسب.

أطعمة يجب تجنبها على العشاء للنوم بشكل أفضل1. الأطعمة الدهنية

أثناء العشاء، يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون لأنها تستغرق وقتًا أطول للهضم وتساهم في ترسب الدهون في الجسم.

2. الأطعمة المقلية

يجب أيضًا تجنب الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والبانيه وغيرها لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتداد الحمض في الجسم.

3. الأطعمة النشوية

تجنب جميع الأطعمة النشوية وخاصة مرضى السكر يمكن أن يؤدي تناول هذه الأطعمة أثناء الليل إلى ارتفاع نسبة السكر والأنسولين في الدم ويتم استقلاب هذه الأطعمة وصولاً إلى السكر ، ويتم حرقها للحصول على الطاقة ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

4. الأطعمة الحارة

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل وخاصة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في المعدة ومضاعفات في القلب ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ليلاً إلى الشعور بالحموضة المعوية، وهي حالة طبية مثل الطعم الحمضي في الفم وآلام عسر الهضم في المعدة.

5. نسبة عالية من البروتين

يجب أيضًا تجنب الأطعمة الغنية بالبروتين مثل منتجات الصويا لأنها تسبب انتفاخ البطن في بعض الأحيان.

6. الكربوهيدرات

تعتبر الكربوهيدرات ضرورية للطاقة، ولكن أثناء الليل لا تستهلك الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات التي ترفع نسبة السكر في الدم، وبالتالي يمكن امتصاصها في مجرى الدم بمعدل سريع.

7. الحلويات

تجنب إعطاء الحلويات والشوكولاتة ليلاً للأطفال الصغار لأنها قد تسبب مشاكل في الأسنان كما تحتوي الشوكولاتة على كمية قليلة من الكافيين تؤدي إلى اضطراب أو صعوبة في النوم.