شكرا لقرائتكم خبر عن مركز "جاماليا" الروسى: قريبًا سيخضع الأطفال من سن 6 سنوات لتجارب لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى العلم للبحث عن أفضل الطرق للحد من انتشار وتقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وهذا هو السبب في تصنيع أنواع عديدة من اللقاحات التي بالفعل أثبتت فعاليتها في تقليل حدة الوباء عند الإصابة به، فثبت علميًا أن الأشخاص الخاضعين لجرعات اللقاح مختلفة الأنواع، عند إصابتهم بالفيروس التاجي كورونا، تكون الأعراض خفيفة إلي حد ما، ولا يحتاجون للرعاية في المستشفيات.

ولكن ماذا عن الأطفال؟

يجيب عن هذا السؤال رئيس مركز "جاماليا" للبيولوجيا المجهرية الدكتور ألكسندر جينسبورج، موضحًا أن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا للأطفال ستبدأ قريبًا، ويكون الأطفال من سن 6 إلى 11 عامًا، هم الهدف لتقليل فرص إصابتهم بكورونا ومتغيراتها.

وجاء هذا الحديث في جريدة " تاس" وروسيا اليوم"، موضحين أنه في 29 نوفمبر 2021 الماضي أنه تم تقديم وزارة الصحة الروسية كل الوثائق الضروروية للبدء في تفعيل لقاح الأطفال ضد فيروس كورونا من سن 6 إلى 11 عاما، وأعلم وزير الصحة الروسي الدكتور ميخائيل موراشكو أن الدراسات سبتدأ في أوائل عام 2022.