شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب سريرية لدواء ضد فيروس كورونا يستغرق 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي العالم أجمع للوصول للقاح أو علاج يساهم في الشفاء التام من فيروس كورونا ومتغيراته، فنجد أن العديد من الشركات الخاصة بالأدوية واللقاحات صنعت بالفعل بعض العلاجات التي تساعد المصاب بتقليل حدة الأعراض حتي لا يصل إلي حالة حرجة تتطلب الدخول للمستشفي.

منذ عامين يواجه العالم وباء كورونا، ومع التقدم العلمي والطبي ثبت أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، عند إصابتهم بفيروس كورونا أو أحد متغيراته لا يتطلب منهم الدخول للمستشفي، فتكون الأعراض بسيطة والحالة متوسطة لا تحتاج إلي أوكسيجين أو تنفس صناعي أو رعاية داخل المستشفيات.

ومن ضمن التقدم الطبي الذي يشهده العالم دواء جديد يعتمد علي الأجسام المضادة وحيدة النسلية الخاصة بفيروس كورونا.

وحول ذلك نشرت جريدة "روسيا اليوم" حديث رئيس مركز جاماليا الدكتور ألكسندر جينسبورج، الذي أكد أن المركز بداء بالتجارب السريرية لدواء يكون مسئول عن علاج المصابين بفيروس كورونا، وهذه التجارب ستسغرق من 3 إلي 4 أشهر، ويعتمد العلاج في تركيبته علي الأجسام المضادة وحيدة النسلية.