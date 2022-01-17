شكرا لقرائتكم خبر عن مكمل غذائي يساعد فى علاج أعراض كورونا طويلة الأمد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Gut Microbes أن تعزيز البكتيريا الصحية في الأمعاء "البروبيوتيك" يمكن أن يساعد في علاج أعراض كورونا طويلة الأمد، ووجدت الدراسة أن 78 من أصل 147 مشاركًا قد حققوا الهدوء التام للأعراض، بمعدل نجاح 53.1٪ ، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

ووجد العلماء أن البروبيوتيك كان له تأثير على الأعراض في وقت مبكر من 5 أيام من خطة العلاج بالإضافة إلى ذلك ، كان هناك أيضًا انخفاض كبير في الحمل الفيروسي ، مما يشير إلى أن المشاركين قد يكونون أقل عرضة للمعاناة من مرض كورونا الطويل الأمد.

وفيروس كورونا طويل الأمد حالة تؤثر على المتعافين من كورونا حول العالم، وسيكون العمل على كيفية علاجه تحديًا طبيًا كبيرًا بعد الجائحة.

وتوصي هيئة الصحة البريطانية NHS المرضى بالتحدث إلى طبيبهم العام إذا كانوا لا يزالون يعانون من آثار كورونا بعد أربعة أسابيع من الإصابة، ويمكن إجراء اختبارات الدم وضغط الدم ومعدل ضربات القلب والأشعة السينية على الصدر لتحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض كورونا طويل الأمد أو حالة أخرى.

وتختفي الأعراض لدى بعض الأشخاص بعد بضعة أسابيع أو بضعة أشهر، ولا يزال البعض يعاني من الأعراض بعد ما يقرب من عامين من اكتشافهم الحالة لأول مرة.

وتقدم مؤسسة القلب البريطانية بعض الإرشادات حول إدارة الأعراض طويلة الأمد لكورونا:

- فيما يتعلق بالإرهاق وضيق التنفس ، يستحسن أن تحاول تقسيم المهام التي تشعر بصعوبة إلى أجزاء أصغر.

-علاوة على ذلك ، من المستحسن أن يستمر الأشخاص في فعل الأشياء التي تجعلهم يشعرون بضيق التنفس، مثل "إذا توقفت عن استخدام عضلاتك، فسوف تضعف، مما قد يجعلك أكثر ضيقًا عند محاولة استخدامها".