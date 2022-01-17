شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم خطوات للتخلص من دهون البطن.. أبرزها الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن والترهلات الشديدة بها واحدة من المشاكل الشائعة التى يعانى منها الكثيرون، حيث ترتبط زيادة محيط الخصر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وحتى السرطان كما أن إنقاص الوزن، وخاصة دهون البطن ، يحسن عمل الأوعية الدموية ويحسن نوعية النوم أيضًا.

وبحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine من المستحيل استهداف دهون البطن على وجه التحديد عند اتباع نظام غذائي لكن فقدان الوزن بشكل عام سيساعد في تقليص محيط الخصر لديك والأهم من ذلك ، أنه سيساعد في تقليل الطبقة الخطرة من الدهون الحشوية ، وهو نوع من الدهون داخل تجويف البطن لا يمكنك رؤيته ولكنه يزيد من المخاطر الصحية .

وهناك بعض الطرق للتخلص من دهون البطن وهى:1- الحد من الكربوهيدرات بدلًا من الدهون

عندما قارن باحثو جونز هوبكنز التأثيرات على القلب لفقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مقابل نظام غذائي منخفض الدهون لمدة ستة أشهر، حيث يحتوي كل منها على نفس الكمية من السعرات الحرارية - فقد خسر أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات 10 أرطال في المتوسط أكثر من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدسم.

ومن الفوائد الإضافية للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات أنه ينتج جودة أعلى في إنقاص الوزن ، ومع فقدان الوزن يتم تقليل الدهون ولكن غالبًا ما يكون هناك أيضًا فقدان للأنسجة الخالية من الدهون (العضلات).

2-فكر في خطة الأكل وليس النظام الغذائي

تحتاج إلى اختيار خطة غذائية صحية يمكنك الالتزام بها، و تكمن فائدة النهج منخفض الكربوهيدرات في أنه ينطوي ببساطة على تعلم خيارات غذائية أفضل - لا يلزم حساب السعرات الحرارية.

و بشكل عام ، تؤدي طريقة تناول الطعام منخفضة الكربوهيدرات إلى تحويل مدخولك بعيدًا عن الأطعمة التي تسبب مشاكل و تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر والتي لا تحتوي على الكثير من الألياف ، مثل الخبز والكعك والمشروبات الغازية وتتجه نحو الخيارات الغنية بالألياف أو عالية البروتين ، مثل الخضروات ، الفاصوليا واللحوم الصحية.

3- النشاط البدنى

يساعد النشاط البدني على حرق دهون البطن حيث انها تعمل على التخلص من دهون البطن على وجه الخصوص لأنها تقلل مستويات الأنسولين المنتشرة - والتي من شأنها أن تشير إلى الجسم للتشبث بالدهون - وتؤدي إلى استخدام الكبد للأحماض الدهنية ، خاصة تلك القريبة من رواسب الدهون الحشوية.

4- تمارين القوة

تساعد إضافة تمارين القوة المعتدلة إلى التمارين الهوائية في بناء كتلة عضلية خالية من الدهون ، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم ، أثناء الراحة وأثناء التمرين.

5- ابتعد عن الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تكون المكونات الموجودة في السلع المعبأة والأطعمة الخفيفة غنية بالدهون غير المشبعة والسكر المضاف والملح أو الصوديوم ، وهي ثلاثة أشياء تجعل من الصعب إنقاص الوزن.