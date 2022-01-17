بيروت - نادين محمد -

في فصل الشتاء نريد جميعاً ان نعرف ما هي افضل تمارين لشد الجسم المترهل وحرق الشحوم. فخلال موسم البرد لا يتم القيام بالنشاطات البدنية مثل المشي في الخارج كما يتم تناول المزيد من الاطعمة الغنية بالدهون والسكر. ولهذا من الممكن اكتساب الوزن. ومن اجل منع هذا من المفيد تعلم كيفية ممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساعد على شد الجسم وعلى تذويب الدهون الضارة التي تتجمع في مناطق مختلفة منه.



من السهل ممارسة تمارين لشد الجسم المترهل وحرق الشحوم في المنزل. يكفي تعلم ذلك من خلال الفيديوهات التي ينشرها بعض اشهر المدربين. وهذه ابرز تلك التمارين واكثرها فاعلية.

تمرين الجلوس والالتفاف



1 من اجل ممارسة هذا التمرين يجب الجلوس على الارض مع ثني الركبتين لتشكلا مع الساقين زاوية 45 درجة.

2 يتم رفع القدمين قليلاً الى اعلى.

3 بعد هذا يجب تحريك اليدين معاً في اتجاه اليمين ثم في اتجاه اليسار مع الحرص على عدم طي الخواصر وعدم تحريك الظهر قدر الامكان. ومن المفيد تكرار التمرين 10 مرات ضمن 3 جولات. ويمكن ممارسته مع حمل الاثقال او الكرة.



تمرين القرفصاء الجانبي



1 يمكن ممارسة هذا التمرين بسهولة في المنزل. ولهذا يجب اولاً اتخاذ وضعية القرفصاء اي الانحناء بالجزء السفلي من الجسم الى الاسفل والخلف مع طي الركبتين.

2 يتم مد الساعدين والذراعين الى الامام والافضل جمع قبضتي اليدين امام الصدر.

3 يتم الانخفاض الى الاسفل قدر الامكان ثم استعادة الوضعية الاساسية. ومن المهم تكرار هذه الحركة من 10 الى 15 مرة ضمن 3 مجموعات.

تمرين الضغط



1 هو من افضل التمارين لشد الجسم المترهل وحرق الشحوم. ومن اجل ممارسته يتم الاستلقاء على البطن مع وضع راحتي اليدين على الارض اسفل الكتفين.

2 الخطوة التالية تقوم على رفع الجسم عن الارض بالاستناد على راحتي اليدين واصابع القدمين.

3 تكرر حركة الصعود والهبوط في 3 مجموعات تتضمن كل منها 10 حركات. ومن المفيد جداً فعل هذا يومياً للحصول على افضل النتائج.





من اجل شد المناطق المترهلة من الجسم، من المهم جداً اتباع نظام حياتي وغذائي صحي. وفي هذا الاطار يجب ممارسة التمارين الرياضية المناسبة اولاً. كما من المهم تطبيق بعض النصائح المفيدة.

- من المهم الاستحمام بالماء الدافئ قبل القيام بأي تمرين رياضي.

- بعد الانتهاء من ذلك من الافضل الاستحمام بالماء البارد الذي يعمل على شد الجلد والحد من ترهله.

- من الضروري الامتناع عن تناول المشروبات والمأكولات التي تحتوي على الكثير من الدهون الضارة والسكّريات. والافضل في هذه الحالة استبدالها بالفواكه والخضار مع شرب ما لا يقل عن 8 اكواب متوسطة الحجم من الماء يومياً وممارسة تمارين لشد الجسم المترهل وحرق الشحوم.

اقرئي أيضاً: