خسارة 3 كيلوغرامات في أسبوع

بيروت - نادين محمد -

لا شك في ان الكثير من البنات يرغبن في معرفة كيفية تخسيس 3 كيلوغرامات في اسبوع. والخبر السعيد هو انه يمكنهن الاستفادة من اجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني من اجل التخلص من بعض الوزن الزائد بطريقة سهلة. ولكي نساعدهن على ذلك ندعوهن الى تطبيق حمية سهلة ولا تسبب النقص في المغذيات.

رجيم ينقص 3 كيلوغرامات في اسبوع



من اجل خسارة 3 كيلوغرامات في اسبوع واحد، من المفيد تطبيق حمية سهلة تساعد على ذلك من دون ان تسبب الشعور بالحرمان او النقص في المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم لأداء وظائفه الحيوية.

- يقوم هذا الرجيم على تناول الاطعمة الطازجة او المطهوة بشكل كامل.

- في كل يوم من ايام الرجيم يجب ان يتم تنظيف عضو من اعضاء الجسم. الاثنين للكبد مثلاً والجمعة لإزالة الدهون الضارة.

- يجب تجنب تناول الخبر والملح والفلفل.

- من المهم التوقف عن شرب الماء اثناء تناول الطعام. لكن خارج مواعيد الوجبات يجب تناول ما لا يقل عن ليتر من الماء يومياً.

- يسمح هذا الرجيم بتناول 6 قطع من البسكويت الدايت.

- خلال وجبة الفطور يمكن تناول عصير الغريب فروت مع كوب من القهوة او الشاي المحلى بالقليل من السكر.

برنامج الرجيم



يساعد هذا الرجيم اذاً على خسارة 3 كيلوغرامات في اسبوع واحد. ومن اجل تحقيق هذا الهدف ينصح باتباع هذا البرنامج.

الاثنين

في هذا اليوم يجب تخليص الكبد من السموم من خلال تناول الاطعمة الطازجة. يمكن تناول اللحم الابيض الخالي من الدهون، الجزر المبشور، الحبوب الكاملة، السلطة.

الثلثاء

في هذا اليوم يجب تناول المأكولات المطهوة بطريقة صحية. ويمكن الاستفادة من لحم الدجاج الابيض أو السمك المشوي ومن الخضار المسلوقة.

الاربعاء

في هذا اليوم من الافضل تناول الخضار الطازجة. فهذا يساعد على تنظيف المجاري الصفراوية وعلى ازالة السيلوليت. ولهذا ينصح بتناول الطماطم مع بعض الاعشاب العطرية مثل البقدونس وغيره. كما يجب تناول 4 اكواب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى أولها في الصباح قبل الفطور مع الحبوب والتمر والاخرى في النهار.

الخميس

خلافاً لليوم السابق يجب في هذا اليوم تناول اللحوم. ويمكن مثلاً استهلاك 200 غ من لحم العجل المشوي او المطهو بطريقة صحية. كما يمكن اضافة ملعقة وسط من المربى الى وجبة نهاية النهار. فهذا يساعد على الحد من انتفاخ البطن.



الجمعة

من اجل خسارة 3 كيلوغرامات في اسبوع، يتضمن برنامج هذا اليوم طبقاً من السلطة التي تحتوي على الملفوف الاحمر او الابيض المبشور مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون. ومن الممكن اضافة اصناف اخرى صحية اليه. كذلك يسمح هذا الرجيم بتناول 7 تفاحات يومياً من اجل تذويب الدهون.

السبت

يمكن تناول القليل من لحم العجل المشوي وبيضتين مسلوقتين من دون ملح و60 غ من الجبنة يومياً. فهذا يتيح للجهاز الهضمي الحصول على قسط من الراحة.

الاحد

في هذا اليوم يمكن قياس الوزن ولا بد من ان يتبين انه تم فقدان بعضه. ومن الممكن تناول الطبق المفضل باعتدال. وفي حال تطبيق هذا البرنامج بشكل حرفي يمكن خسارة 3 كيلوغرامات في اسبوع خلال اجازة الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية.

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